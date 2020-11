Dansker henter milliarder på Wall Street: Sådan vil han smadre Tesla

Med en børsdebut og 1 mia. dollar i frisk kapital vil bildesigneren Henrik Fisker vælte Tesla af tronen. Euroinvestor har interviewet danskeren, der vil udfordre Elon Musk med sit svar på en elbil. Dette er første del af fortællingen om Henrik Fiskers opsigtsvækkende planer og vilde drømme.

Klokken begynder at ringe taktfast ding-ding-ding, og den danske bildesigner Henrik Fisker klapper ivrigt i hænderne, før han kaster armene op over hovedet. »Yes!«

Mandag i sidste uge fik han æren af at virtuelt ringe med klokken og åbne den berømte børs i New York, efter han for nyligt debuterede på New York Stock Exchange med sit bilfirma Fisker Inc.

»Vi er det femte amerikanske bilfirma på børsen, og vi er kun det andet amerikanske fuldt elektriske bilfirma på børsen efter Tesla. Det er helt utroligt. Det er den amerikanske drøm, der går i opfyldelse,« siger 57-årige Henrik Fisker, direktør og stifter i Fisker Inc, til Euroinvestor.

Med børsnoteringen har selskabet sikret sig 1 mia. dollar i kapital svarende til 6,33 mia. kr. Milliarderne skal finansiere udvikling og produktion af den første bil, SUV’en Fisker Ocean, der skal rulle ud over rampen i slutningen af 2022 og tage konkurrencen op mod markedslederen Tesla.

»Vores priser ligger under Teslas. Vi går mere ind i SUV-markedet, som er det hurtigst voksende marked i hele verden,« siger Henrik Fisker, der i øvrigt var involveret i den tidlige udvikling af Teslas Model S tilbage i 2007.

Fem-ti nyansættelser om ugen

Lige nu suser selskabet frem på “fuld knald” med sine omkring 100 medarbejdere, fortæller bildesigneren.

»Vi hyrer omkring fem-ti nye folk om ugen. Jeg tror, at jeg har hyret 60 folk, som jeg kun har mødt på Zoom. Det er lidt mærkeligt,« siger Henrik Fisker, der især har hentet mange softwareudviklere til selskabet, der har hovedkontor ved Los Angeles i Californien.

»Vi er ret asset light for et bilfirma, fordi vi er et digitalt bilfirma,« tilføjer han.

Virksomheden har udliciteret en lang række opgaver, herunder produktionen til giganten Magna International, som skal fremstille elbilerne på sin fabrik i Østrig.

»Du kan sammenligne samarbejdet med Apple og Foxconn: Apple designer og udvikler, men produktet bliver lavet af Foxconn i Asien. Det er den samme model, vi har brugt her, som er en helt anden model, end man normalt kender fra bilindustrien,« siger Henrik Fisker og fremhæver, at Magna allerede har bygget de første prototyper af Ocean.

Dermed kører Fisker i stik modsatte retning end Tesla, der har investeret tungt i egen produktion, batterifabrikker, netværk af ladestationer og servicecentre, mv.

»Jeg kommer fra bilindustrien og ved, hvor svært det er at producere en bil. Derfor vil vi ikke tage nogen risiko på det punkt. Det bliver højkvalitetsbiler, der kommer ud lige fra starten,« siger Henrik Fisker.

Tidligere projekt røg i vasken

Bildesigneren fra Allerød taler af bitter erfaring. Han har tidligere forsøgt sit held med virksomheden Fisker Automotive, der producerede sportssedanen Karma. Virksomheden nåede dog ikke at producere mere end et par tusinde biler, før den gik konkurs i 2013, efter dens batterileverandør havde lidt samme skæbne.

»Vi var nogle af første, der var ude i markedet. Vi kom ud med Karma et år før, at Tesla model S kom ud. Der var langt større risiko dengang med meget af teknologien,« siger Henrik Fisker.

Henrik Fisker (th) med Fisker Ocean, der gerne skal på markedet sent i 2022. Foto: FISKER Vis mere Henrik Fisker (th) med Fisker Ocean, der gerne skal på markedet sent i 2022. Foto: FISKER

I dag er markedet for elbiler omvendt mere modent, og der er flere leverandører at vælge imellem, hvilket giver muligheder for Fisker.

»Jeg tror, at en af de vigtigste lektioner fra dengang er at tage meget af risikoen ud - både med produktion, udvikling og teknologi,« siger Henrik Fisker.

Fisker vil operere uden traditionelle bilforhandlere, men i stedet have centrale oplevelsescentre i både USA og Europa, hvor man kan afprøve bilen og derefter bestille den hjem fra nettet. Derudover vil Fisker også udlicitere servicecentre til uafhængige aktører i et forsøg på at minimere omkostninger og aktiver.

150.000 biler i 2024

Fisker regner med at producere 50.000 biler i sit første fulde produktionsår i 2023 og herefter øge kapaciteten til 150.000 biler i 2024.

»Magna kan opskalere ret hurtigt, for de har gjort det mange gange før med kunder som BMW og Mercedes - og det er noget, som tog Tesla meget lang tid at gøre,« siger Henrik Fisker med henvisning til, at Tesla tidligere har døjet med massive forsinkelser på både model X og 3.

Fisker vil indkøbe visse skjulte dele af bilens indmad såsom aircondition og styretøj sammen med en anden unavngiven bilfabrikant, som også får produceret hos Magna. Som del af partnerskabet har Magna overtaget 6 pct. af aktierne i Fisker.

“Det gjorde vi for at få dem med på rejsen, så de også er interesserede i, at vi får succes,” forklarer Henrik Fisker, som ejer 48 pct. af selskabet sammen med sin hustru Geeta Gupta Fisker, der er finansdirektør i virksomheden.

Flere biler kan være på vej

Henrik Fisker regner med at ramme breakeven i 2023 med 50.000 biler. Indtil videre har 9100 mennesker reserveret Ocean mod en betaling på 250 dollar. Til sammenligning modtog Tesla 325.000 forudbestillinger på Model 3 på blot en uge ifølge Tesla selv.

I Europa er der flest nordmænd, der har reserveret bilen, hvorefter Danmark kommer ind på andenplads. Her har den app-baserede kørselstjeneste Viggo bestilt 300 biler, mens over yderligere 100 danskere har forudbestilt bilen ifølge Henrik Fisker.



Infogram

Ocean-modellen skal dog blot være den første af en stribe nylanceringer, hvis alt går efter planen. Virksomheden arbejder bl.a. på en sedan på vej under navnet Fisker Emotion.

“Vi har planer om tre modeller mere end Fisker Ocean. Men vi har ikke sagt nøjagtigt, hvad det er, for vi vil ikke give alt væk til vores konkurrenter,” siger Henrik Fisker.

