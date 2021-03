Dansker var verdens bedste porteføljeforvalter – nu skraber han bunden

For en god håndfuld år siden slog porteføljeforvalteren Michael Voss alt og alle, da han med investeringsforeningen Fundamental Invest Stock Pick toppede listen over de fonde, der præsterede bedst.

Investeringsfonden leverede i 2013 et afkast på 83 pct., og Michael Voss blev udråbt til verdensmester i aktier af flere medier, efter tal fra det internationale analysehus Morningstar kunne afsløre, at Fundamental Stock Pick havde præsteret det bedste afkast ud af mere end 6800 fonde fra hele verden.

Men i dag ser det noget anderledes ud for den investeringsforening, der tidligere gav verdens finanselite baghjul.

»Selvfølgelig har det irriteret mig meget, at vi har fået sådan en tur ned. Altså, hvis vi bare havde ligget nummer 10 eller 15, men at ligge og rode rundt i bunden havde jeg gerne været foruden,« siger Michael Voss til Euroinvestor.

Set over tre år skraber den ellers succesfulde Fundamental Invest Stock Pick bunden på en tredjeplads med et afkast på 29,88 pct. blandt investeringsfonde, der udelukkende består af danske aktier, viser tal fra Finans Danmark. I samme periode er danske aktier samlet steget næsten 47 pct., og eliteindekset C25 har flyttet sig opad med næsten 44 pct.

Lige efter, på en andenplads, følger Michael Voss' anden investeringsfond med navnet Fundamental Invest Stock Pick II med et afkast på 28,80 pct. de sidste tre år.

Begge fonde forvaltes aktivt af Michael Voss, der siden 1992 har drevet Fundamental Fondsmæglerselskab og som sidenhen etablerede Fundamental Invest i 2011. Fondene i selskabet investerer udelukkende i danske aktier med få skandinaviske aktier som undtagelse.

Som investor i Fundamental Invest Stock Pick betaler man 1,68 pct. i årlige omkostninger, mens man må slippe 1,70 pct. i Fundamental Invest Stock Pick II for at lade Michael Voss, der blandt andet er blevet hædret med titlen som Årets Porteføljemanager af Dansk Aktie Analyse A/S tilbage i 2014, forvalte ens penge.

Store placeringer skyld i nedtur

Årsagen til den store nedtur skal blandt andet findes i aktier som Bavarian Nordic og Pandora, forklarer Michael Voss.

»I slutningen af 2017 blev vi ramt af Bavarian Nordic, der faldt meget. Den faldt over 50 pct. på en dag og var en af vores store placeringer. Det var ikke en fest, skulle jeg hilse at sige,« siger han.

Bavarian Nordic-aktien udgjorde på daværende tidspunkt 8-9 pct. af porteføljen i Stock Pick, og ifølge porteføljeforvalteren kostede Bavarians kursfald alene et minus på mellem fire og fem procentpoint.

»Og så tabte vi penge på Pandora i 2018. Vi tjente rigtig meget på aktien, da den gik op, men fik solgt den for sent. Den tog en kæmpe tur,« lyder det fra Michael Voss, der tilføjer, at det er de to positioner, der kostede dyrt i andet halvår i 2017 og 2018.

Kigger man på Fundamental-fondene i løbet af det seneste år, har de begge leveret et afkast på omkring 21 pct, og ligger dermed i midterfeltet blandt fonde, der investerer i danske aktier.

Nordea Invest Danske Aktier ligger i top med 29,61 pct., mens Danske Invest Danmark Indeks ex OMXC20 ligger i bund med et afkast på 13,42 pct. i løbet af det sidste år.

»Når man har været nede, er der ikke andet at gøre end at beslutte sig for, at der skal man ikke blive liggende. Det nytter ikke noget at gå ind i et kosteskab og sidde med en pose kleenex og tude, vel? Jeg synes egentligt, vi har fået rystet det godt af os.«

For at komme på fode igen har Michael Voss holdt fast i den strategi, han altid har benyttet sig af – nemlig såkaldt stockpicking. Michael Voss skeler ikke til at have et bestemt antal aktier inden for forskellige sektorer, men håndplukker og investerer udelukkende i aktier, han tror, der er potentiale i.

»Det vigtigste er, at man ikke ændrer den måde, man investerer på og går i panik og siger 'nu sælger vi hele baduljen' og køber C25-aktier.«

Michael Voss skifter sjældent voldsomt ud i porteføljen, og ifølge ham er det en af årsagerne til, at han har kunnet præstere skyhøje afkast.

»Vi ligger ikke og daytrader, og fordi noget er steget 10 pct., så siger vi ikke 'afsted med det'. Det har været en af grundene til, at vi har lavet de afkast gennem årene.«

På spørgsmålet om hvorvidt Michael Voss igen bliver verdensmester i aktier, falder svaret prompte.

»Ja. Det håber jeg er. Er det til citat?« griner han.

»Danmarksmester kan også gøre det. Og gerne i år 2021. Hvis man ikke går efter det, så skal man jo lave noget andet.«

