Danskerne går amok med aktiehandel i 2020

Danskerne handler aktier som aldrig før. Samtidig har danskerne investeret rekordmange milliarder.

Har du solgt og købt flere aktier end nogensinde før i 2020, så er du langt fra alene. Danskerne har aldrig før handlet så meget med aktier som nu, og beholdningerne har heller aldrig været større.

I 2020 ligger antallet af handler for årets første ni måneder i gennemsnit 79 pct. højere end i 2019. Også omsætningen i kroner og øre for aktiehandlen er oppe med 77 pct. i samme periode. Det viser nye tal, som Euroinvestor har fået fra VP Securities, der registrerer al handel med danske værdipapirer.

»Vi er rigtig glade for, at antallet af handler og antallet af nye investorer er steget markant i år. Det giver grund til optimisme, at vi midt i en historisk krise tilsyneladende har fået startet en ny investeringsbølge,« siger Mikael Bak, direktør i Dansk Aktionærforening.

På mange måder kan det virke paradoksalt, at folk tyr til aktiehandel i krisetider, men markedet har været i fremgang, hvilket har medført en stigende interesse fra private, påpeger Mikael Bak. Samtidig er de hidsige udsving i markedet lig med øget aktivitet, pointerer chefstrateg.

»Det er næppe gået nogens næse forbi, at vi står midt i en coronakrise, hvor vi har set de største udsving på finansmarkederne i omtrent 100 år. Udsving i markedet skaber flere handler - om det så er fordi, at folk ser muligheder eller sælger ud af frygt,« siger Andreas Østerheden, chefstrateg i Nordea.

Nu har danskerne investeret direkte i danske aktier for 417 mia. kr., viser de nye tal. Det er mere end nogensinde før og en stigning på 24 pct. i forhold til samme tidspunkt i slut september sidste år. Dertil kommer de bugnende pensionsopsparinger og investeringsforeninger.

»Der er klart en stigende interesse blandt private for at investere. Vi har også selv oplevet en stigende interesse fra vores eksisterende investeringskunder, og flere nye er interesserede i at tale investering med os. Det er rigtigt dejligt at se, at danskerne har taget investorkulturen til sig,« tilføjer Andreas Østerheden.

Også Dansk Aktionærforening oplever stigende interesse. Foreningen, der tæller knap 15.000 medlemmer, får op mod 200 nye medlemmer om måneden, hvilket er over dobbelt så mange i forhold til sidste år. Som årsag til fremgangen peger Mikael Bak bl.a. på, at danskerne har fået ekstra tid til fordybelse som resultat af krisen, hvilket har givet flere mulighed for at kaste sig over aktier.

»Nogle har passet haven, andre har kigget på økonomien,« tilføjer han.

Handler flere millioner gange

Danskerne har samlet handlet knap 2,3 millioner gange med aktier i årets første ni måneder mod 1,3 millioner gange i samme periode sidste år. Den stigende handel skyldes udover muligheder ved markedsudsving også, at aktiemarkedet generelt er blevet mere tilgængeligt for almindelige mennesker, pointerer Andreas Østerheden.

»Det er blevet nemmere at investere i løbet af de sidste ti år. I dag behøver du ikke beskæftige dig professionelt med aktier for at deltage. Du kan tilgå markedet digitalt og få fornuftig eksponering ved at købe en enkelt fond,« siger Andreas Østerheden og nævner som eksempel, at nye investeringsplatforme får langt mere opmærksomhed, herunder bl.a. amerikanske Robinhood, hvor handel med værdipapirer er gratis.

Den øgede handelsaktivitet har dog ikke altid gjort aktionærerne mere velhavende. De unge til op mod 20 år har samme værdi i beholdningen som for et år siden.

Beholdning

Til gengæld har alle andre aldersgrupper flere pengene stående i aktier. Bedst er det gået for de 40-50 årige, der har en beholdning i aktier, der er 30 pct. mere værd end sidste år tæt efterfulgt af de 50-60 årige samt de 20-30 årige, der begge er oppe med 27 pct.

De 30-40 årige ligger lige over nulpunktet, mens den gennemsnitlige samlede stigning i forhold til september sidste år som nævnt ligger på 24 pct.

»Det skyldes nok, at markedet er kommet pænt igen siden de kraftige fald, vi så i marts,« siger Andreas Østerheden.

Afkast kræver risikovillighed

Kigger man på specifikke måneder, skød handlen særligt i vejret i marts. Her blev foretaget 319.218 handler mod 151.658 aktiehandler i marts 2019.

Aktiehandel

Generelt har hele 2020 været præget af usædvanlig høj aktivitet på aktiemarkedet, og privatinvestorer bør berede sig på, at de voldsomme udsving også vil fortsætte i fremtiden, mener Andreas Østerheden.

Tidligst efter præsidentvalget i USA vil markedet begynde at stabilisere sig, og når den økonomiske usikkerhed som konsekvens af coronakrisen og nedlukninger rundt omkring i verden aftager.

»Forsøg at have is i maven, og læg kun penge i markedet, du ikke regner med at skulle bruge lige foreløbigt. Men du er også nødt til huske på, at qua lave renter er du nødt til at tage noget risiko for at få et afkast,« siger Andreas Østerheden.

Og netop risici ved aktiemarkedet bør de mange nye investorer have in mente, mener Dansk Aktionærforening.

»Det er vigtigt at holde sig for øje, at det kan gå op og ned. Lige nu er markederne i fremgang, men der kommer en dag, hvor det går den anden vej, og her vil mange nye investorer kunne få sig en forskrækkelse,« siger Mikael Bak.

