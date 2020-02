Det satser legetøjsproducenterne på i 2020

På denne uges 'Toy Fair New York' præsenterede giganter som Mattel, Hasbro, Sony og Microsoft deres bud på, hvad der skal ligge under juletræet i 2020. Mattel havde teamet op med Tesla og præsenterede en legetøjs-cybertruck, og så deltog allestedsnærværende Amazon naturligvis også.

I denne uge var virksomheder og branchefolk samlet til den 117. udgave af det årlige ‘Toy Fair New York’, hvor små og store legetøjsproducenter præsenterer, hvad der ligger i pipelinen for spil og legetøj i 2020.

Smugkig på børnenes julegaveønsker 2020

Inden Disney+ kommer til Danmark i løbet af foråret, er Star Wars-serien ‘The Mandalorian’, hvor figuren ‘Baby Yoda’ indgår, allerede blevet et fænomen på internettet. Disney har selvfølgelig lanceret en stor merchandise-kollektion med den lille grønne 'Baby Yoda'.

Hasbro har lavet en robot-udgave af Baby Yoda, der kan lave 25 forskellige lyde. Den udkommer til december, men skulle efter sigende allerede være udsolgt. Mattel har lavet en blød plys-udgave af den hypede figur, der kan købes i maj. Den kan allerede nu forudbestilles.

ANIMATRONIC. BABY. YODA.

The force is strong with this The Child toy, which will be available for preorder today at 1 p.m ET!!@hasbro @themandalorian #thechild #fuelyourfandom #TFNY pic.twitter.com/ChCg77rjvj — The Pop Insider (@thepopinsider) February 20, 2020

Mattel lancerer nye barbiedukker fra ‘Fashionistas’-kollektionen. ‘Fashionistas’ har efter sigende trendy tøj og moderne frisurer. De har også forskellige hudfarver og kropstyper. Blandt de nye dukker er der både en skaldet, én med hudlidelsen vitiligo (hvide pletter i ansigtet og på kroppen, red.) og en dukke med en benprotese i guld.

En Barbie-dukke med hudlidelsen vitiligo. Foto: CARLO ALLEGRI Vis mere En Barbie-dukke med hudlidelsen vitiligo. Foto: CARLO ALLEGRI

Spilfirmaet Mojang, der er ejet af Microsoft, lancerer i samarbejde med Mattel de nye 'Minecraft Earth Boost-minifigurer'. Figurerne låser in-game fordele op i app-spillet Minecraft Earth, når du stiller figurerne på telefonen. Figurerne er kompatible med alle nyere NFC-smartphones.

How will you Minecraft your world? Minecraft Earth is here, with early access available on iOS and Android devices across the globe! Visit https://t.co/rblTL72DVG to learn more! pic.twitter.com/Xpbt20g870 — Minecraft Earth (@minecraftearth) January 23, 2020

Har man ikke råd til at købe den rigtige vare, så har Mattel lavet en fjernstyret Tesla Cybertruck. Den fås i flere størrelser og kommer selvfølgelig med en ødelagt siderude. Cybertrucken kan forudbestilles for 400 dollar.

The 1/64 scale is still available! @Hot_Wheels https://t.co/ryEeWuY6Qm — MATTEL (@Mattel) February 21, 2020

Legetøjsfirmaet Spin Master afslørede en ny Hatchimals-kollektion på legetøjsmessen i 2020. Lanceringen inkluderer en flyvende fe, som du kan styre trådløst med hænderne. De såkaldte ‘Pixies Crystal Flyer’ kan lades op med en USB-oplader.

Endelig lancerer Sony den længe ventede Playstation 5. Der er ingen officielle specifikationer på den nye Playstation endnu, men Sony oplyser, at den nye Playstation 5 vil være klar til julehandlen 2020.

Playstation 5 forventes at udkomme til jul 2020. Foto: Anne Bæk Vis mere Playstation 5 forventes at udkomme til jul 2020. Foto: Anne Bæk

Legetøjsproducenten Kidcraft lancerer i samarbejde med Amazon et børnekøkken, der er kompatibelt med Amazons stemmestyrende Alexa. 'Alexa 2-in-1 Kitchen and Market' taler med, når børnene laver mad i køkkenet. Køkkenet kan selvfølgelig kun købes på Amazon, og Alexa-højttaleren skal købes seperat.

'Alexa 2-in-1 Kitchen and Market' Vis mere 'Alexa 2-in-1 Kitchen and Market'

