Det vildeste fænomen på børsen lige nu: Spekulation i kursfald fører til stigning på 1800 pct.

Et opsigtsvækkende slagsmål udspiller sig i en af de mest shortede aktier på det amerikanske aktiemarked, Gamestop, der forhandler computerspil. Når aktier shortes, spekulerer aktører i, at kursen skal falde.

Men sådan skulle det ikke for short-spekulanterne i Gamestop.

Aktien er buldret frem med en stigning på 51 pct. fredag, mens den mandag steg 18 pct. efter en overgang at have været oppe med 150 pct. uden nogen selskabsspecifikke nyheder.

Siden august 2020 er aktien steget over 1800 pct., og dermed kan fortællingen om Gamestop skrive sig ind på listen over de vildeste fænomener på aktiemarkedet.

Forklaringen bag aktiens fremgang skal findes på det sociale medie Reddit, hvor brugere har rottet sig sammen mod analysehuset Citron Research, der har shortet aktien. Analysehuset har sat et kursmål på 20 dollar, mens aktien ligger i 77 dollar.

Det har fået medlemmer af Reddit-forummet 'Wallstreetbets' til at gå sammen i et koordineret angreb og købe store mængder aktier for at presse aktien op.

Det skriver flere internationale medier, herunder Forbes, Bloomberg, Financial Times og Wall Street Journal.

De massive udsving har tvunget shortere til at kaste håndklædet i ringen, opgive deres sats og købe deres aktier tilbage for at undgå yderligere tab – et såkaldt short squeeze. Det lægger yderligere pres på aktien, så den pludselig stiger endnu mere.

Dermed har de private investorer altså indtil videre vundet krigen mod hegdefondene, og Gamestop-aktien er siden årsskiftet steget med 307 pct.

Trusler og hacking

Andrew Left, der står i spidsen for Citron Research, har efter sin udtalelse om Gamestop tilmed været udsat for trusler og forsøg på hacking fra vrede investorer.

Udviklingen i Gamestop-aktien er et udtryk for, at verden er ved at ændre sig, pointerer en analytiker til Forbes.

»En ny hær af tradere er ikke fokuseret på værdiansættelse af virksomheder, men mere fokuseret på momentum-muligheder, som de ser på Reddits Wallstreetbets, TikTok og Robinhood. Gamestop fortjener ikke en værdiansættelse på over 90 dollar, men det kan være ligegyldigt, hvis influencers fortsat får private investorer til at købe aktien,« siger senioranalytiker Edward Moya fra handelsplatformen Oanda til mediet.

Too many people hacking Citron twitter, will record and post later today. $GME going to $20 buy at your own risk — Citron Research (@CitronResearch) January 21, 2021

Mandag var handelsvolumen i Gamestop ti gange højere end normalt målt ud fra et tre måneders gennemsnit, ifølge Nordnet.

»Udviklingen er farlig. Den tilfører aktiemarkedet et betydeligt russisk roulette præg; den tiltrækker opportune investorer uden eller kun med lille viden om aktiemarkedet, og det kan gøre investeringsplanlægning ekstrem vanskelig for selskaberne,« skriver Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, i en kommentar.

»Samtidig er det næppe lovligt at lave en form for et rockerangreb, hvor man samler mange i flok for at manipulere aktiekursen,« tilføjer han.

Gamestop er ikke unikt tilfælde

Reddit-brugerne har ikke kun travlt med at sende Gamestop mod himlen. Også telekommunikationsvirksomheden Blackberry, der tidligere var en kendt aktør indenfor smartphones, har oplevet voldsomme stigninger. Aktien er steget 172 pct. alene i 2021.

»Her er der formentlig også tale om momentumbaseret efterspørgsel, som ikke har sit naturlige modsvar og fundering i mere traditionelle nøgletal,« uddyber Per Hansen.

Gamestop lavede et underskud på 296 mio. dollar i årets første ni måneder af 2020, viser det seneste regnskab. Året før lød underskuddet i samme periode på 492 mio. dollar.

Også Blackberry er en tabsgivende forretning med et minus på 789 mio. dollar i årets første ni måneder i 2020 mod et tab på 111 mio. dollar i samme periode i 2019, ifølge regnskabet.

