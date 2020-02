DSV-Panalpina åbner luftbro

DSV Panalpina vil åbne, hvad de kalder en luftbro mellem Kina og USA. Der bliver tre ugentlige afgange mellem Huntsville i Alabama og Shanghai i Kina. Flyvningerne begynder 25. februar.

Luftbroen oprettes, da DSV Panalpina vurderer, at der mangler omkring 5000 ton kapacitet dagligt. Det skyldes, at flyselskaber har suspenderet eller reduceret antallet af flyvninger til Kina som følge af risikoen for spredning af coronavirus.

Gennem luftbroen kan DSV Panalpina fra Huntsville forbinde alle dele med dets netværk. Fra Huntsville er der nem og hurtig adgang til ikke mindst Canada og Latinamerika.

/ritzau/FINANS