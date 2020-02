Ebay gør klar til milliardfrasalg

Amerikanske Ebay tager nu skridt til at sælge sin forretning for rubrikannoncer på nettet fra.

Det skriver The Wall Street Journal på baggrund af unavngivne kilder.

Salget af divisionen kan muligvis ende med en pris på 10 mia. dollar, og blandt andet de to kapitalfonde TPG og Blackstone, skulle være interesserede. Strategiske bejlere, altså koncerner, som allerede er i samme branche, som amerikanske Naspers og tyske Axel Springer har også udtrykt interesse, fortæller avisen.

Rubrikannoncerne hos Ebay er primært en international forretning, mens Craigslist typisk dominerer det samme område i USA. Forretningen baserer sig på, at lokale brugere via Ebay udbyder varer eller services til salg.

Det er dog ikke sikkert, at et frasalg bliver løsningen for Ebay, skriver The Wall Street Journal. Et joint venture eller et spin-off kan også være muligheder, men bejlere skal indikere deres interesse i løbet af marts.

Ebays nuværende kerneforretning er en markedsplads, der dog er under pres fra konkurrence fra Amazon. Ebay har tidligere ejet både Paypal og Stubhub, men begge er blevet skilt ud af koncernen, som også formidler billetter til koncerter og sportsbegivenheder.

Ejeren af New York Stock Exchange, International Exchange, henvendte sig for nogle uger siden til Ebay for at åbne en dialog om en overtagelse af Ebays markedsplads. Efter kritik fra egne aktionærer trak International Exhcange dog følehornene til sig igen.

Aktien i Ebay stiger fredag med 1,9 pct., mens det brede marked i USA falder med 1,2 pct. Inden nyheden om et muligt frasalg var aktien en smule i minus.

