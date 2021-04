Efter amokløb på aktier i februar - danskerne trækker følehornene til sig

Hos handelsplatformen Nordnet er det væltet ind med investeringslystne kunder det seneste år.

Selvom der er blevet købt og solgt 28 pct. flere aktier i løbet af de sidste 12 måneder, er der sket et fald i handelsaktiviteten på lidt over 16 pct. i marts sammenlignet med måneden før.

Det afslører investeringsplatformens månedsstatistik for marts.

Ifølge landechef i Nordnet Danmark, Anne Buchardt, skyldes handelsfaldet først og fremmest, at antallet af handler de sidste par måneder har været »exceptionelt højt«.

»Der er ingen tvivl om, at vi i januar og februar har set en ekstrem høj handelsaktivitet, og antallet af handler har været exceptionelt højt. Aktiviteten i marts har også været høj, men ikke på helt samme niveau, og derfor ser vi de tal for marts måned,« siger hun til Euroinvestor.

Derudover vurderer Anne Buchardt også, at aktieaktiviteten er dalet i marts, på grund af den rotation i markedet, det har været svært at undgå at høre snak om.

»Det er meget naturligt, når man ser på markedsudviklingen. Mange investorer er gået efter grønne aktier og teknologiaktier, og det er naturligt, de nu stiller sig lidt på sidelinjen, hvis det skift, alle taler om, pludselig kommer,« siger Anne Buchardt og fortsætter:

»Flere tager nok de langsigtede briller på, hvis de er gået ind i markedet med forventningen om hurtige gevinster.«

Både Tesla, Gamestop og Tryg er nogen af de aktier, flest af Nordnets kunder har handlet i marts. Hvilke aktier der ellers er købt og solgt flest af, kan du se her.

Nordnet har hovedkvarter i Sverige og operer foruden i Danmark også i Norge og Finland. I Sverige faldt handelsaktiviteten med 7,6 pct., 9,9 pct. i Norge og 12,2 pct. i Finland.

At køb og salg af aktier faldt mest i Danmark, vurderer landechefen, skyldes, at handelsaktiviteten herhjemme ligeledes var højere end i de nordiske nabolande.

I 2020 rundede Nordnet 200.000 kunder og aktuelt har investeringsplatformen omkring 260.000 kunder i Danmark. I løbet af marts kom der samlet 46.400 flere kunder til Nordnet i alle de nordiske lande.

