Ekspert advarer: Du ser det først, når det er for sent

Pas på med at være for grådig.

Påmindelsen kommer fra DNB Markets strateg, Ole A. Kjennerud, ifølge norske Finansavisen. Ordene kommer med henvisning til flere porteføljeforvaltere, som ikke når at mindske risikoen i deres portefølje.

Mange bliver for grådige, når det går opad i markedet, og at de mest optimistiske tror, at de kan sælge ud af deres positioner, inden økonomien vender, lyder det ifølge strategen fra Norges største investeringsbank.

Men det kan de færreste. Især fordi mange af nøgletallene er bagudrettede, og derfor ikke fanger, når økonomien vender.

Han forklarer omvendt, at faren ved at være for pessimistisk er, at ens portefølje gør det dårligere end markedet.

- Med dette som bagtæppe er det svært risikabelt at have som strategi at du skal sælge ud lige inden recessionen begynder, så du får den sidste optur med i markedet. Med andre ord kan det være dumt at blive for grådig. Med al sandsynlighed kommer du til at være for sent ude, fordi recessionen allerede er begyndt, inden du begynder at sælge, udtaler Ole A. Kjennerud.

At der er grund til at mindske risikoen for din portefølje i 2020 har investor og milliardær Howard Marks fortalt om her.

