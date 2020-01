Ekspert: Denne aktie køber jeg i dag

Selv om mange måske mener, at amerikanske tech-aktier er blevet dyre, er det alligevel en af dem, der står øverst på indkøbslisten.

Det fortæller porteføljeforvalter Mads Christiansen i dagens udgave af Millionærklubben.

Han planlægger at købe Facebook onsdag.

»Den er billigt prissat. Facebook vokser 25-30 procent om året, og aktien har en P/E-værdi på 25, og så er selskabet er markedsleder. Spørgsmålet er, om den kan blive ved med at vokse, og det er der ikke grund til at tro, at den ikke kan,« udtaler Mads Christiansen.

Facebook lever af reklamer og antallet af brugere, og brugerantallet er enormt, forklarer han. Kunstig intelligens og brugerdata kommer til at øge værdien af reklamerne, fordi det vil blive lettere og lettere at ramme de rigtige brugere, vurderer han.

Mads Christiansen ser samtidig for sig, at Facebook vokser ind i betalingsområdet og e-handel.

Han peger på, at hele WhatsApp-segmentet ikke er blevet ordentlig 'monetariseret' endnu. Det samme gælder for Instagram, hvor han mener, at man fremover vil kunne købe direkte varer direkte fra den reklame, man ser i stedet for først at skulle ind på den enkelte forretnings hjemmeside.

»Facebook bliver en butik mere og mere, og det Facebook sparer på handel, er lejen for butikken. Når der stilles varer frem i eksempelvis Bilka, betaler du lidt til Bilka for at stille varerne i øjenhøjde frem for i gulvhøjde. Det er også det, som Facebook kan ved at bringe varerne frem,« forklarer Mads Christiansen.

Den amerikanske techselskabet har nået en størrelse, der har vakt bekymring flere steder. Flere af demokraternes præsidenkandidater i USA har ifølge Vox allerede givet udtryk for, at Facebook sammen med de andre største tech-selskaber skal reguleres.

Det er en holdning, der er blevet fremført, når snakken falder på de kontroversielle sager om monopol eller datamisbrug, der har ramt tech-selskaberne.

Facebook kommer med regnskab onsdag, og derfor er købet forbundet med en vis risiko, da det ikke vides, hvordan markedet tager imod regnskabet.

Mads Christiansen har i forvejen selv aktier i e-handelsgiganten Amazon.

