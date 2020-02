Ekspert: Denne aktie satser vi på

En svensk aktie rummer et stærkt potentiale.

Det vurderer porteføljeforvalter Thomas Tang fra Medium Invest i mandagens udgave af Millionærklubben.

Der er tale om svenske Mekonomen, der leverer reservedele til biler. Selskabet har både franchises, men også selv værksteder i Sverige, Danmark og Polen.

»Vi har købt lidt i Mekonomen, hvilket er et helt klassisk value-bet. Selskabet handler til en P/E-værdi på 8, men vi tror, at indtjeningen vil stige de kommende år,« udtaler Thomas Tang.

Medium Invest går efter små og mellemstore selskaber ud fra en fundamental tilgang, fordi man tror på, at man kan finde oversete selskaber med et stort potentiale.

Her vurderer man, at der er to store begivenheder, som kan påvirke selskabets salg af reservedele.

»Det ene handler om elbiler. Det kan godt være, at der er færre dele i en elbil, men der er stadig grundlæggende virkelig mange biler, der går i stykker på den ene eller anden måde,« udtaler Thomas Tang.

Han vurderer derimod, at selvkørende biler kan få større betydning for, hvor stor bilflåden er i fremtiden. Han tror, at der vil komme flere delebiler fremover, hvilket vil mindske bilflåden og påvirke salget af reservedele.

Det er dog en strukturel udfordring, der ligger mere end 10 år ude i fremtiden, vurderer Thomas Tang.

Selv om der er nogle strukturelle udfordringer på den helt lange bane, er det stadigvæk en god investering, lyder det.

»Med en P/E-værdi på 8 og en stor sandsynlighed for stigende indtjening de kommende år - Mekonomen har lavet nogle nye tiltag med nyt lager, besparelser osv. - så mener jeg, at det er en ret god investering,« udtaler Thomas Tang.

