Ekspert: Det har været min bedste investering i januar

En stærk start på aktieåret blev bremset, da coronavirussen og frygten for den sendte chokbølger igennem aktiemarkederne.

Millionærklubbens porteføljeforvalter Mads Christiansen vurderer her, hvordan hans investeringer er gået i den forgangne måned.

En måned, der har været plaget af røde markeder, men også diverse spændende regnskaber.

Hvad har været din bedste investering?

»Den bedste har været, at jeg lagde mig tungt i Sea Ldt., selv om den var oppe med 10 procent. i december, fordi jeg har den tanke, at den har et potentiale på 100 procent.«

Han peger på, at 2020 er begyndt godt for det Singapore-baseret internetselskab, der både har e-handel og mobilcomputerspil.

Brugertallene for dets spil 'Free Fire' har været gode, ligesom dets e-handels-app, Shopee, klarer sig rigtig godt i Brasilien, hvor de er startet.

Hvad har været din værste investering?

»Det har nok været, at jeg har lagt mig for tungt i Kina. Da jeg gik ind (i positionerne, red.) var mange af aktierne allerede steget 10 procent på årets handelsdag. Alligevel gik jeg fuldt på vognen, men skulle i bagklogskabens lys have hoppet halvt på vognen for så at kunne købe mere senere,« fortæller han.

