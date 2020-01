Ekspert: Disse 3 aktier tror jeg på

Særligt tre aktier i det nye år er rummer afkastpotentiale i det nye år.

Det vurderer investeringsøkonom Per Hansen over for Børsen.

Servicevirksomheden ISS er en af de aktier, som investeringsøkonomen Per Hansen mener har potentiale for afkast.

Han tror, at antallet af dårligdomme for selskabet er kulmineret, og han mener, at man har set den sidste nedjustering, som topchef Jeff Gravenhorst får lov til at sætte sin underskrift på.

Hvis der kommer en ny nedjustering, vil investorernes tillid brugt op, og nedjusteringen vil derfor få ledelsesmæssige konsekvenser. Det vil kunne give en kursstigning, vurderer Per Hansen.

FLSmidth-aktien er et andet bud på en aktie, der kan stå over for kursstigninger, ifølge investeringsøkonomen.

Han fremhæver en tro på, at emerging markets vil sikre fremgang for FLSmidth, der leverer udstyr og rådgivning til selskaber i mine- og cementbranchen.

Et tredje bud på en aktie, der kan sikre investorerne et afkast, er flyaktien Norwegian.

- Norwegian har truffet en lang række beslutninger, der gør, at selskabet ikke længere skal 'vækste' for enhver pris, men i stedet tjene penge. Og jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange gode grunde til, at en række af de manøvre, som Norwegian har lavet, kommer til at vise sig inden for de næste 6-12 måneder, udtaler han.

