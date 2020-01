Ekspert: Disse 5 undervurderede aktier satser jeg på

Fem aktier rummer et stort potentiale.

Det vurderer privatinvestor Mads Christensen, der netop har fået en portefølje i Millionærklubben.

Mads Christiansen er med egne ord fokuseret langsigtet investor.

Han fokuserer langsigtet på gamingindustrien, digitalisering og vækst i e-handel i Sydøstasien, Latinamerika og Indien. Et kortsigtet tema er oversolgte asiatiske aktier noteret i USA.

Han satser selv på disse fem aktier:

Sea Ltd.

»Den aktie har jeg haft og fulgt indgående i nogle år. Jeg ser mig selv som værende blandt den ene procent af investorerne, der ved mest om Sea Ltd,« fortæller han.

Selskabet har to ben - gaming-selskabet Garena og e-handelsselskabet, Shopee.

Garena er den førende spiludbyder i Sydøstasien, blandt andet fordi mobilspiilsgiganten Tencent er storaktionær i Sea Ltd. og Garena har derfor førsteret til at udgive Tencents spil på sine markeder. Det er f.eks. Garena, der udvikler og udbyder Call of Duty Mobile Lite. Derudover har Garena et egenudviklet battle royale spil, Free Fire, der er det mest downloadede spil i verden i 2019.

Markedet undervurderer Garena, mener Mads Christiansen.

»Markedet opfatter Garena som sårbart , fordi der kun er et stort spil - Free Fire. Markedet ser kun risikoen,« mener Mads Christiansen.

Markedets generelle opfattelse er, at virksomheder med kun et spil er farlige. Folk glemmer, hvor stor betydning det kan få for Garena, hvis Free Fire vokser videre, forklarer han.

Shopee er en ehandelsplatform, der er omkring fem år gammel. De har bygget den op fra nul, og er allerede førende foran væsentlig ældre konkurrenter, som eksempelvis Alibabas 'Lazada'. Shopee vokser omkring 70 procent om året. Vækstraterne inden for e-handel på Shopee’s markeder ligger 20-40 procent årligt.

- Det markedet misforstå om Shopee, er, at Alibaba bare kan øse en masse penge i Lazada og udkonkurrere Shopee. Men det kan de ikke, vurderer Mads Christiansen.

E-handel i Sydøstasien er socialt og underholdning, hvilket har skabt udtrykket ’shoppertainmet’. Men med underholdning er det jo ikke givet, at man laver et produkt, der fænger, bare fordi man putter mange penge i det., forklarer han.

Af disse grunde er han meget langsigtet i aktien.

Mercado Libre

Selskabet har ifølge ham den dominerende ehandelsplatform i Latinamerika.

Selskabet har e-handelsplatformen Mercardo Libre samt betalingsplatformen Mercado Pago. Latinamerika er specielt ved, at befolkningen er meget fokuserede på at ville benytte kontanter. Mercardo Libre har opbygget et netværk, hvor folk kan bestille på nettet, og betale varerne i bestemte butikker. De har lige indgået et samarbejde med PayPal, der er investor i dem, forklarer han.

»Dette forstørrer potentialet af Mercado Pago betragteligt.«

Selskabets voldgrave kommer fra at være first mover i lokalområdet, Mercado Pagos etablering i området, og fra at være vant til at operere i alle disse politisk og økonomisk ustabile lande.

»Min investering i aktien er baseret på en i mit twitter-netværk, der har en familiefond, der er investeret i aktien, og som har et indgående kendskab til selskabet. Han er en af den ene procent, der ved mest om aktien, og det gør hans vurdering relevant for mig som investor,« udtaler Mads Christiansen, der stoler på kontaktens kvaliteter fra sit analyse-samarbejde af førnævnte Shopee.

Gravity

Et andet selskab, som han har tiltro til, er et sydkoreansk mobilspilsselskab, Gravity, der er noteret i USA. De ejer rettighederne til en IP, der hedder Ragnarok, Selskabets hidtidige indtægter er fra et succesfuldt mobilspil, der hedder Eternal Love, hvor de tjener på licensafgifter.

Derudover udvikles der adskillige spil bl.a. et med Tencent, som forventes at komme i foråret 2020. Virksomheden handler på en EV/EBIT på cirka 3 baseret på de spil, som de har. Hvis selskabets nye spil bliver bare moderate succeser, kommer det til at rykke kraftigt ved indtjeningen, lyder forklaringen fra Mads Christiansen.

Det markedet misforstår er, at man tror, at Eternal Love er det eneste spil, som Gravity har. Markedet overser, at andre selskaber producerer ind i Ragnarok-universet, hvilket øger sikkerheden for Gravity, fordi Gravity ikke kun er afhængig af et enkelt spil. Det svarer til at eje Marvel-universet, forklarer Mads Christiansen.

»Jeg har rigtig god kontakt til en gruppe samarbejdende svenske investorer, som er blandt den ene promille af investorer, der ved mest om Gravity. Jeg baserer til dels min betydelige overvægt af Gravity på deres indsigt i selskabet,« udtaler han.

To kinesiske selskaber

Flere kinesiske aktier, der er noteret i USA, er blevet handlet langt ned i efteråret 2019 på grund af handelskrigen mellem USA og Kina. Det gælder blandt andet to kinesiske aktier, som Mads Christiansen har, nemlig JOYY samt SOHU.com.

SOHU.com

Sohu.com er et af de ældste kinesiske internetselskaber. Det ejer 67 procent af spilselskabet Changyou, den næststørste søgemaskine, Sogou, samt SOHU.com, der har en ejendomsportal og en nyhedsportal. Derudover ejer de ejendomme, og sidder på 400 millioner dollars i kontanter.

- Hvis man ser på selskabets værdier, er det slet ikke afspejlet i aktiekursen, vurderer Mads Christiansen, der dog ikke føler han er blandt den ene procent af investorer, der ved mest om selskabet.

Hans indtryk er imidlertid, at markedets indsigt i denne aktie er 'virkelig elendigt', hvorfor Mads Christiansen alligevel føler, at han kan retfærdige at være overvægtet SOHU.com.

Det samme gælder den anden kinesiske aktie, der har fået plads i porteføljen.

JOYY

Det anden kinesiske aktie er JOYY. Selskabet har en kinesisk videostreaming platform, der sikrer et stabilt cash flow. Derudover ejer selskabet en tredjedel HUYA en ledende kinesisk esportsstreaming platform, der vokser kraftigt. Derudover ejer selskabet BIGO, der er den næststørste kortvideo-streamingplatform i verden efter TIK TOK.

»Selskabet har derudover en række apps, der giver virkelig mange brugere i Sydøstasien, Indien og Rusland. De er bare ikke begyndt at tjene penge på brugerne,« fortæller Mads Christiansen.

»Aktien er i mine øjne meget undervurderet. De har ikke tjent særlig mange penge, fordi de har brugt penge på at erhverve brugere,« forklarer Mads Christiansen

Markedet glemmer, at det kvartal man investerer i at erhverve brugere, tjener man ikke så mange penge, men de erhvervede brugere kan sikre øgede indtægter i de efterfølgende kvartaler, forklarer han og tilføjer:

»Desuden er markedet bekymret for, om kortvideoplatforme har voldgrave, og om de kan tjene penge. «

Mads Christiansen forklarer, at kortvideo i stigende grad skaber indtjening ved e-handel på den kinesiske og sydasiatiske måde, så har de bedre muligheder end markedet tror.

Mads Christiansen mener at have en Twitter-kontakt, som ifølge ham er blandt den ene procent, der ved mest om selskabet, men desuden at hans egen indsigt i og erfaring fra investering i gaming-industrien giver ham mulighed for at give en anden vurdering af værdien i YY end markedet.

Der er dog en betydelig risiko forbundet med mange kinesiske aktier, fordi mange af dem er noteret på amerikanske børser via en skuffeselskabskonstruktion, den såkaldte VIE-struktur, fremhæver han.

Det betyder, at strukturen bag børsnoteringerne ikke er lovlig, men stiltiende accepteret i Kina og investorernes værdier er dermed afhængig af politiske beslutninger i Kina, forklarer han.

Ifølge Mads Christiansen er investorernes 'tarv' virkelig dårligt håndteret i disse selskaber.

