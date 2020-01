Ekspert efter fald: Det her er en mulighed

En lang række asiatiske aktier er faldet, efter den nye coronavirus har kostet flere personer livet og smittet hundreder.

Torsdag er de kinesiske og japanske børser også i rødt.

Men det er en mulighed for at komme ind i aktierne, hvis man er langsigtet. Det gælder samtidig om at have is i maven, hvis man allerede har aktierne. Det mener gaming-ekspert og privatinvestor Mads Christiansen i Millionærklubben torsdag.

»De kinesisk aktier har virkelig fået smæk de sidste par dage på grund af coronavirus. Når man er langsigtet, så betyder sådan noget ikke særlig meget. Det vigtige er i stedet indtjeningen i 2021, 2022 og fremadrettet. Jeg tror ikke, at coronavirus kommer til at betyde særlig meget for Alibabas indtjening i 2021, forklarer han.

»På den måde bliver den slags begivenheder ret uinteressante og lette at forholde sig til,« udtaler han.

Hvorvidt man vil udnytte de sidste dages fald, må samtidig være op til den enkelte.

»Hvis man er langsigtet, er det et fint tidspunkt at lægge til, men det bliver jo et gæt på, hvor stor frygt virussen skaber, og hvor meget aktiemarkedet reagerer på det på kort sigt,« udtaler han.

»Kurserne på flere kinesiske aktier har været faldende i 2019, men mange mindre kinesiske aktier steg op mod 10 procent den første handelsdag i året. De er fortsat opad, og nu får vi en naturlig korrektion, der bliver forstærket af frygt for coronavirus,« udtaler han.

Det hører med til den langsigtede strategi, at hvis tingene er på særtilbud, så vil man gerne lægge til ens position. Omvendt, hvis tingene virker dyrere, så vil man gerne tage lidt af, forklarer han.

Læs også: Ekspert: Disse 5 undervurderede aktier satser jeg på

Læs også: Ekspert: Derfor skal du holde øje med de små aktier