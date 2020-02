Ekspert til investorerne: Det bør du gøre nu

Coronavirussen fortsætter med at skabe sende rystelser igennem markederne.

Goldman Sachs har samtidig netop advaret om, at risikoen for en korrektion er steget, og der er ingen tvivl om, at coronavirussen er et slag mod kinesisk økonomi.

Men det gælder om ikke at glemme en ting, påpeger topchefen Frank Lavin fra firmaet Export Now, som leverer digitale løsninger til særligt det kinesiske marked. Det skriver CNBC.

Kina er stadig Kina, der er stadig tale om verdens næststørste økonomi og forbrugerne vil stadig forbruge, lyder det fra den tidligere amerikanske ambassadør i Singapore.

Han forudser, at uroen på markederne vil fortsætte i flere uger, men investorerne bør ifølge ham allerede nu begynde at overveje det næste investeringstræk.

»Uanset hvad, der gjorde, at du i første omgang gik ind på det kinesiske marked for seks måneder siden, holder stadig i dag - også selvom vi er midt i et uvejr,« udtaler han.

Ikke desto mindre fortsætter coronavirussen med at sprede sig.

Fredag har Sydkorea bekræftet 52 nye tilfælde af coronavirus, oplyser det sydkoreanske center for sygdomskontrol og -forebyggelse.

Flere end 76.498 er smittede med coronavirussen, mens antallet af døde er vokset til godt 2247, oplyser John Hopkins University. Antallet af raskmeldte er godt 18.442.

