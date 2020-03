Elon Musk: "Jeg bliver ikke hjemme"

Administrerende direktør for Tesla, Elon Musk, sendte mandag en e-mail til sine ca. 10.000 medarbejdere på fabrikken i Fremont, Californien.

I mailen giver han besked om, at de skal blive hjemme, hvis de føler sig syge, oplyser to ansatte hos Tesla til Reuters.

Musk skulle efter sigende skrive i e-mailen: »Jeg vil gerne gøre det klart, at hvis du føler dig den mindste smule syg eller ubehagelig til mode, skal du ikke føle dig forpligtet til at komme på arbejde« oplyser kilderne til Reuters via telefon.



Musk supplerer dog også i e-mailen »Jeg vil personligt være på arbejde, men det er bare mig. Helt ok, hvis du vil være hjemme af en eller anden grund« skriver Musk og tilføjer, at han ikke er informeret om at nogen Tesla-medarbejdere er testet positivt for coronavirus.

"Min oprigtige opfattelse er fortsat, at skaden fra coronavirus-panikken langt overstiger skaden af selve virussen" Elon Musk

Desuden er den administrerende direktør kritisk over niveauet for panik omkring virussen: »Min oprigtige opfattelse er fortsat, at skaden fra coronavirus-panikken langt overstiger skaden af selve virussen«.

Musk fortsætter indtil videre med at have fabrikken åben, på trods af myndighedernes opfordring til at

»Alle skal arbejde hjemmefra eller stoppe med at arbejde, medmindre de varetager en vigtig service: sundhedsarbejdere; politi, brand og andre nødpersoner«.