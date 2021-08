'En af de mest lovende og spændende aktier, jeg har set i 13 år'

»Det er klart en af de mest lovende og spændende aktier, som jeg har set i mine 13 år,«

Det fortæller chefen for aktiehandlen hos Artha Kapitalforvaltning, Lars Hytting. Vi taler om det norske børsventyr Norcod, der satser på industriel torskeopdræt. Den danske kapitalforvalter fokuserer på danske og nordiske aktier, og forvalter nu mere end 15 mia. kr.

»Vi ser et meget stort potentiale i Norcod-aktien, og hvis du ser på markedsværdien så ser vi en mangedobling af markedsværdien, hvis alt går, som vi håber,« udtaler han.

Investorer skal dog stadig forvente udsving i aktien, understreger aktiechefen, for Norcod-aktien er en lille aktie, som med aktiechefens ord let påvirkes af nyt om, hvorvidt alt kører efter planen. Aktiekursen handler mere på, hvorvidt man kan opdrætte torsk med de udfordringer, man har set tidligere, end på om den amerikanske centralbank hæver renten, tilføjer han.

»En investering i Norcod er en langsigtet investering. Vi ejer en tredjedel af selskabet, så vi opererer ikke med et target (kursmål, red.) for aktiekursen, men som en ejer. Artha sidder derfor også i bestyrelsen hos Norcod for at følge udviklingen helt tæt på,« udtaler han.

Norcod ventes i tredje kvartal at bevise sine evner udi stordrift med sit mål om at produce sine første 6000 tons torsk. Det vil understrege skiftet fra dengang i 00erne, hvor man ad flere omgange forsøgte at opdrætte torsk på samme måde som laks, lyder det fra kapitalforvalteren. Det viste sig imidlertid, at torsken var langt sværere at opdrætte end laksen – de åd hinanden, ødelagde net og fik også en række sygdomme, lyder det. Historien om torskeopdræt er derfor en fortælling om et landbrug, der døde fuldstændig, da Finanskrisen ramte i 2008, men som ventes at blive en gylden forretning.

»Hvis man investerer i Norcod-aktien, er det som at investere med Artha – vi tror virkelig på det,« fortæller Lars Hytting med henvisning til, at kapitalforvalterens ejerandel i selskabet.

Den norske stat øjner ifølge kapitalforvalteren omridset af et nyt »olieeventyr«, hvilket kan ses på, at Norge støtter torskebranchen med billige koncessioner, dvs. rettigheder til at producere på et bestemt sted. Norcod betaler til sammenligning mindre end 20.000 norske kroner for en koncession, mens en tilsvarende koncession til laks koster 200 millioner norske kroner

»Se, hvor stor en industri lakseopdræt er blevet. Hvorfor ikke torsk? Torsk er ikke en lige så populær spise som laks, men mindre kan bestemt også gøre det,« udtaler Lars Hytting.

Den danske storinvestor ser et potentiale i Norcod-aktien, fordi torsken har været overfisket i mange år, og samtidig er der bredt set indført strammere fiskekvoter. Det har mindsket udbuddet af fisk alt imens efterspørgslen er steget. Verdensbanken forventer for eksempel en stigning på 30 procent på efterspørgslen efter fisk inden 2030. Det er en udvikling som Norcod ventes at nyde godt af, for udbuddet kan ikke følge med, hvis ikke vi bevæger os væk fra traditionelt fiskeri, forklarer kapitalforvalteren.

Her ses en Norcod-torskelandbrug ved Jamnungen i Norway. Foto: NORCOD Vis mere Her ses en Norcod-torskelandbrug ved Jamnungen i Norway. Foto: NORCOD

»Der er stadig et enormt potentiale i selskabet, som skal op og producere mere end 30.000 ton om året i 2025,« forklarer Lars Hytting, og tilføjer:

»Norcod-aktien er enormt godt eksponeret mod en række store strømninger – øget efterspørgsel, større fokus på grønne aktier og bæredygtighed.«

Det norske selskab har nemlig som ambition, at man vil øge udbuddet af fisk uden at øge belastningen på kloden. Det skal ske via bæredygtig produktion, minimal påvirkning af miljøet, og at mindst 98 procent af torsken udnyttes, ligesom Norcods flåde bruger elektricitet i stedet for diesel. Det er også en af grundene til, at Norcod-aktien indgår i kapitalforvalterens grønne fond 'Responsible', forklarer aktiechefen. Den kan du læse mere om her.

Norcod blev etableret i 2018 og børsnoteret i oktober 2020, men den danske storinvestor kom allerede ind i billede i 2019, fordi man stille op med startkapital. Dengang blev værdien af Norcod anslået til at være på 190 mio. norske kr.. I skrivende stund har selskabet en markedsværdi på mere end 2 mia. norske kr.

