Fem ting, der flytter markederne i den kommende uge

Coronvirussen er fortsat i fokus i de globale finansielle markeder, men fokus er så småt begyndt at dreje sig mod især de amerikanske primærvalg. Næste uge vil også byde på tyske BNP-tal, og så fortsætter regnskabssæsonen, hvor de danske investorer nok især vil holde godt øje med regnskabet fra israelske Teva.

Fra coronavirus til amerikansk præsidentvalg

Da de kinesiske aktiemarkeder åbnede i mandags, efter at have været lukket i forbindelse med det kinesiske nytår, faldt aktierne med 7 procent. Det var naturligvis bekymringerne om den såkaldte coronavirus, der sendte aktierne ned.

Der har dog i løbet af ugen været en vis stabilisering af de globale aktiemarkeder, og selvom coronavirussen fortsat lægger en betydelig dæmper på stemningen på aktiemarkederne, er investorerne efterhånden begyndt at vende fokus mod amerikansk politik.

I den forløbne uge overlevede Donald Trump således afstemningen, om han skulle dømmes i den “rigsretssag”, der var rejst imod ham. Det var næppe nogen stor overraskelse for investorerne, men det betyder, at fokus nu rettes mod det Demokratiske partis primærvalg.

Det første blev afholdt i Iowa i den forløbne uge, og endte med et næsten dødt løb mellem præsidentkandidaterne Pete Buttigieg og Bernie Sanders, mens tidligere vicepræsident Joe Biden fik et meget skuffende valg.

I denne uge afholdes det vigtige primærvalg i New Hampshire, og det vil uden tvivl blive fulgt tæt af både medierne og investorerne.

Tyskland fortsat ramt af global industrikrise

Efter krisen i 2008-9 og under eurokrisen i 2011-12 har den tyske økonomi i høj grad været trækdyret for den europæiske, men det seneste halvandet år har tysk økonomi været ganske hårdt ramt af global industriafmatning.

Således var vi i midten af 2019 ganske tæt på en egentlig recession i tysk økonomi, og til trods for, at der har været visse tendenser til stabilisering i den globale industri i sidste halvdel af 2019, så lider tysk industri stadig, hvilket helt sikkert vil afspejle sig i de tyske BNP-tal for fjerde kvartal, der offentliggøres i denne uge.

Der er således ventet negativ BNP-vækst fra tredje til fjerde kvartal i Tyskland, og landet er dermed fortsat ganske tæt på recession.

Hvis vi ser fremad, er det tydeligt, at coronavirussen har ramt den globale handel ganske kraftigt. Derfor er der betydelig risiko for, at første kvartal 2020 også vil kunne komme til at byde på negativ vækst for tysk økonomi.

Den svenske Riksbank holder renten i ro

I december overraskede den svenske Riksbank markederne ved at forhøje sin ledende pengepolitiske rente og samtidig signalere et ønske om en afslutning af politikken med negative pengepolitiske renter.

Beslutningen var særlig overraskende, da der fortsat ingen tegn er på inflationspres i svensk økonomi, og svensk økonomi er ligesom den tyske økonomi, ganske hårdt ramt af den globale industriafmatning.

Samtidig må det konstateres, at coranavirussen også vil have ramt svensk industrieksport i januar, men til trods for det, venter de fleste analytikere, at den svenske Riksbank ikke vil omgøre sin renteforhøjelse fra december, når banken i denne uge annoncerer sin næste rentebeslutning.

Med det sagt, så har Riksbanken overrasket tidligere, og fra et dansk perspektiv, vil der i høj grad være fokus på den svenske krones reaktion på rentebeslutningen.

I den forbindelse kan det samtidig bemærkes, at den norske krone i den forløbne uge har været noget under pres. Om den svenske krone skal samme vej vil i høj grad afhænge af denne uges signaler fra Riksbanken.

Tesla fortsat i fokus

Den amerikanske elbilsproducent Tesla har i høj grad været i fokus i de senere uger. Først steg Tesla-aktien kraftigt, og i den forløbne har vi så set kraftige fald, men aktiekursen lægger fortsat markant højere end ved årets begyndelse.

Onsdag faldt Tesla-aktien med 19 pct. efter nyheder om, at coronavirussen vil lede til udskydelse af leveringer på det kinesiske markeder af den såkaldte Model 3 Tesla.

Samtidig har Tesla meddelt, at firmaets fabrik i Shanghai fortsat vil være lukket som følge af coronavirussen.

I det hele taget ser Tesla-aktien ud til at være ganske følsom over for udviklingen i den kinesiske økonomi, da netop nyhederne i efteråret om, at der er påbegyndt ny produktion i Kina af Tesla, har været en af hovedårsagerne til Tesla-aktiens optur i den senere tid.

I den forbindelse er det værd at bemærke, at det ikke er mere end et år siden, at mange var bekymret for Teslas fremtid og især Teslas store gæld gjorde mange investorer nervøse.

Derfor vil der helt sikkert også i den kommende uge være stort fokus på Tesla.

Danske investorer holder godt øje med Teva

I den forløbne uge fik vi blandt andet regnskaber i Danmark fra Pandora, Novo Nordisk, Vestas, Lundbeck, Nordea, Chemometec og DSV. Overordnet set må man sige, at til trods for de internationale bekymringer især i forhold til coronavirus, så har det danske aktiemarked fået en god start på året.

Også de amerikanske regnskaber har været forholdsvis lovende - f.eks. fra Twitter, hvor regnskabet torsdag sendte aktien kraftigt i vejret.

I denne uge fortsætter regnskabssæsonen så - både i Europa og USA. Det bliver dog en lidt mere stille uge end den foregående især i forhold til de danske regnskaber, hvor der nok vil samlesmest interesse om regnskabet fra FLSmidth.

De danske investorer - især de private - vil dog givetvis også holde godt øje med regnskabet fra den israelske pharma-virksomhed Teva. Teva med danske Kåre Schultz i spidsen er nemlig en af de danske, private investorers favoritaktier. Teva-aktier er kommet godt fra start i 2019, og har i det hele taget i de sidste par måneder haft medvind, efter at aktien havde været i noget modvind fra 2016.

Om Kåre Schultz for alvor har fået vendt stemningen, vil Tevas regnskab helt sikkert gøre investorerne klogere på.

