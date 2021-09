Finanshus spår børsfest hos lille dansk selskab - tror aktien kan eksplodere med 223 pct.

Den amerikanske investeringsbank Lake Street Capital ser kæmpe potentiale i det mindre, danske biotekfirma Evaxion.

I sin seneste analyse af det danske selskab hæver finanshuset kursmålet på aktien til 21 dollar ligesom Lake Street Capital også har en købsanbefaling. Det fremgår af en ny analyse lavet af investeringsbankens biotek-senioranalytiker Thomas Flaten, efter Evaxion for nylig offentliggjorde nye lovende data fra de første forsøg udført på patienter med metastatisk hudkræft.

Onsdag morgen før dagens handel er gået i gang, koster en aktie i Evaxion, der blev stiftet i 2008 og består af 55 fuldtidsansatte, 6,5 dollar. Dermed ser Lake Street Capital, at aktien i biotekselskabet kan stige med hele 223 pct.

»Ved at anvende sin teknologi og viden inden for cancerområdet og på infektionssygdomme, tror vi på, at Evaxion vil skabe værdifulde aktiver, der kan generere indtjening på tværs af flere sygdomstilstande og indikationer. Evasions mest avancerede kliniske programmer – tilpassede immunterapier mod kræft – vil efter vores opfattelse bekræfte og validere virksomhedens tilgang og øge aktionærværdien,« skriver Lake Street Capital blandt andet i deres seneste analyse af aktien.

I Hørsholm, hvor danske Evaxion har hovedsæde, er man godt tilfreds med Lake Street Capitals vurdering af selskabet.

Det danske selskab, der blev børsnoteret på Nasdaq i New York i starten af året, offentliggjorde i juli måned lovende resultater af de første fase-1/2a forsøg med i alt ni patienter med metastatisk hudkræft på Herlev Hospital. Det er første gang, den danskstiftede biotech-virksomhed gennem forsøg påviser, at deres behandling fungerer i mennesker.

»Efter at have påvist positiv effekt af vores behandlinger i de fleste patienter i forsøget er vi meget tilfredse. I forsøget skabte vi patientspecifik behandling til ni patienter med metastatisk hudkræft og så en robust positiv effekt på tumorer i flertallet af patienterne. Det er en vigtig milepæl i vores mission om at udvikle nye behandlinger mod både cancer, alvorlige bakterielle infektioner og vira,« siger Lars Wegner, administrerende direktør i Evaxion.

På baggrund af resultaterne fra fase-1 forsøget, går Evaxion nu videre til et større fase-2b forsøg med mellem 150 og 200 patienter med hudkræft over de næste år til halvandet.

Evaxions behandling består i at identificere nye epitopter, som er de proteiner på cellernes overflade, som forårsager sygdom i kræftcellerne hos de enkelte patienter for derefter at producere en individuel behandling, som gives til patienten, hvis immunforsvar derefter kan genkende og nedkæmpe canceren.

I løbet af den seneste måned er Evaxion-aktien buldret frem med 20 pct.

