Frygter markant ændring på aktiemarkedet

Investorerne kan stå over for en markant ændring af stemningen på aktiemarkedet.

Det vurderer Sydbanks aktieanalysechef Jacob Pedersen i et analysenotat. Det sker med henvisning til, at den amerikanske centralbank – Federal Reserve – har bebudet, at man vil begynde nedtrapningen af de månedlige 120 mia. dollar store obligationsopkøb.

»Vi frygter et stemningsskift i negativ retning, når virkeligheden rammer over de næste måneder,« skriver Jacob Pedersen om konsekvenserne af Feds udmelding.

Læs også: Det var den mest shortede danske aktie i oktober

For ham at se har investorer siden 2008 vænnet sig til obligationsopkøbene, som han betegner som likviditetslykkepillerne »i en grad, så investorer måske egentlig har glemt, hvordan virkeligheden føles i et dopingfrit miljø.«

»Eneste reelle eksempel på afvænning fra likviditetslykkepillerne var i oktober 2018, hvor centralbankerne netto begyndte at trække penge ud af de finansielle markeder. Aktiekrakket i 4. kvartal 2018 fulgte som en konsekvens af omvæltningerne. Så galt behøver det ikke at gå denne gang. Der er trods alt ikke tale om, at der skal trækkes penge ud af finansmarkederne – blot at dosen af likviditetslykkepiller reduceres,« skriver han.

Læs også: Tror dansk aktie vil stige – det går bedre end de siger

Federal Reserve – også blot omtalt som Fed – begynder i første omgang nedtrapningen med 15 mia. dollar om måneden. Tempoet afhænger af vækst- og inflationsudviklingen.

Jacob Pedersen vurderer, at Fed er tvunget ud i en svær balancegang for at »undgå alvorlig turbulens på de finansielle markeder, når en dybt forgældet verdensøkonomi også bliver belastet af højere renter. Skrækscenariet er en situation med høj og ved varende inflation fulgt af en opstramning af pengepolitikken, der kvæler den økonomiske vækst.«

I et investeringsmiljø, der er præget af færre lavrente- og likviditetslykkepiller, vil risikovilligheden blive mindre, forudser han og tilføjer:

»De dyre dele af aktiemarkedet kan komme under pres,«

Sydbank fastholder i det scenarie en »favorisering af de billige europæiske aktier i forhold til både Emerging Markets aktier og dyre amerikanske aktier.«

Læs også: Coronavinder står til uhyggeligt fald

Læs også: C25-direktør sælger aktier for 4,45 mio. kr.