Go-stjerne trækker sig - slået af kunstig intelligens

En sydkoreansk super-spiller inden for det ældgamle spil Go trækker sig.

Lee Se-dol vil ikke længere spille Go professionelt på grund af det, som han kalder uovervindelig kunstig intelligens, fortæller CNN.

Det sker tre år efter, at han tabte en række opsigtsvækkende dueller imod teknologigiganten Googles computerprogram 'AlphaGo' i 2016.

Det lykkedes Lee at vinde ét ud af fem spil imod Googles computerprogram. Det er i øvrigt den eneste gang, at computeren nogensinde har tabt i spillet, ifølge CNN.

Her ses Lee Sedols reaktion, da han i 2016 tabte sin fjerde dyst mod AI-programmet, AlphaGo. Foto: STRINGER

Siden er AlphaGo blevet endnu mere avanceret og har slået andre spillere rundt omkring i verden.

- Med kunstig intelligens debut i spil, så har jeg indset, at jeg ikke længere er på toppen - heller ikke hvis det endelig skulle lykkedes mig at vinde via et desperat træk, udtaler Lee Se-dol til det sydkoreanske Yonhap-nyhedsbureau.

Han påpeger, at selv hvis han skulle blive nummer ét, så er der en enhed, der ikke kan blive overvundet. Spillet Go er et brætspil, hvor to modstandere dyster om at omringe modstanderens brikker med sine egne brikker og på den måde beside den største del af brættet.

