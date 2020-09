Han forudså finanskrisen - nu advarer "The Big Short"-stjerne mod denne aktie

Han var en af de få, der forudså finanskrisen i 2008. Nu advarer den berømte investor Michael Burry mod en verdenskendt aktie.

Han mener nemlig, at der er en boble i Tesla-aktien, der er blevet sendt mod himlen i troen på, at det amerikanske selskab kan revolutionere bilindustrien med sine elbiler, og måske bevæge sig ind i batteri- og -solcelleindustrien.

I videoen ovenfor ses, hvordan en række bilproducenters markedsværdi pro anno har udviklet sig. Grafikken er lavet via Flourish Studio.

Michael Burry blev kendt, da hans dristige sats op til finanskrisen blev beskrevet i Michael Lewis' bog fra 2010 ‘The Big Short: Inside the Doomsday Machine’, og senere i filmen ‘The Big Short’, hvor Burry blev spillet af Christian Bale. Filmen beskriver, hvordan Burry - og nogle få andre satte penge på det, som ingen troede på: At der var noget helt galt på det amerikanske boligmarked.

Om Michael Burry har shortet Tesla vides ikke, men på Twitter tordner han mod den verdenskendte elbilproducent. Han sammenligner bl.a. den globale bilindustris salg, driftsindtjening (EBIT) og markedsværdi med det tilsvarende for Tesla.

‘Global bilindustri ex-TSLA 2.3 trillion dollar salg, 100 billion dollar EBIT, 807 billioner dollar MarketCap. $TSLA 25 billion dollar salg, ingen EBIT, 438 billioner dollar MarketCap [...], lyder det fra Michael Burry. Tweetet afsluttes med hashtagget ‘boble’.

#Tesla #BatteryDay Edition @elonmusk -Bloomberg data: Global Autos ex-TSLA $2.3Trillion sales,$100Billion EBIT, $807Billion MarketCap. $TSLA $25Billion sales, no EBIT, $438Billion MarketCap. TSLA RegCredit revenues a #meltingicecube. Global Autos@0.35x sales,TSLA @18X. #bubbles pic.twitter.com/YoM8z4H4lb — Michael Burry, M.D. (@michaeljburry) September 22, 2020

Michael Burry henviser efterfølgende til beregninger fra Financial Times, der peger på, at Elon Musks elbilproducent tilsyneladende er godt hjulpet af statsstøtte. Grafen viser Teslas indtjening før støtten og efter støtten.

$TSLA: @FT #BigRead - sales of green regulatory credits necessary for "profitability." Flat revs as tax credits wane/ deliveries stagnate. Inferior lithium iron phosphate tech behind #millionmilebattery means lower energy density/reduced range. #bubbles https://t.co/Z5XlzzEsJj pic.twitter.com/8wH1o6PJrM — Michael Burry, M.D. (@michaeljburry) September 22, 2020



Om Michael Burry har ret i sin vurdering vil fremtiden vise. Et af spørgsmålene, som investorer - der enten overvejer eller har Tesla-aktier - bør stille sig selv, er imidlertid ‘hvor tungt skal jeg ligge i aktien’, hvis han har ret.

Michael Burry valgte at tweete på Teslas såkaldte Batteridag, hvor Elon Musk satte ord på fremtiden. Det kan du læse mere om her.

