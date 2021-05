Han forudså kollapset på det amerikanske boligmarked, der førte til finanskrisen – nu satser han stort på fald i Tesla

Investoren Michael Burry tjente styrtende, da nedturen på det amerikanske boligmarked tilbage i 2007 udviklede sig til nyere tids største finansielle krise – nemlig finanskrisen.

Nu satser han et betydeligt beløb på, at aktierne i Tesla, en af verdens mest værdifulde bilmærker målt på markedsværdi, kommer til at falde. Det skriver det amerikanske medie Bloomberg.

Helt præcis har Michael Burry ved udgangen af årets første kvartal satset på et fald i Tesla-aktier via køb af put-optioner. Han vædder via put-optionerne mod Tesla-aktier, der svarer til en værdi af 543 mio. dollar.

Put-optionen giver Michael Burry ret til at sælge Tesla-aktier til et givent eller uspecificeret tidspunkt i fremtiden, men det vides ikke præcis, hvornår Michael Burry foretog optionen og til hvilken pris.

Tesla-væddemålet er ikke Michael Burrys første. Ifølge mediet skrev han tilbage i december, i et nu slettet tweet, at han var gået kort i elbilproducentens aktier. Når man går kort, eller shorter, i en aktie, spekulerer man på, at en aktie vil falde i kurs. Du kan læse mere om det at gå kort - også kaldet shorte - her.

Inden Finanskrisen, der for alvor slog igennem i Danmark i 2008, var Michael Burry et ukendt navn i den brede investeringsverden. Det ændrede sig efter historien om ham og hans hedgefond Scion Capital Management blev fortalt i bogen »The Big Short«.

»The Big Short« handler om en håndfuld amerikanske kapitalforvaltere, der alle forudså kollapset på det amerikanske boligmarked, der kort efter førte til Finanskrisens begyndelse. Alle kapitalforvalterne satsede store summer penge på kollapset, og tjente tilsammen astronomiske summer til dem selv og deres investorer.

Bogen blev filmatiseret i 2015, og rollen som Michael Burry spilles af Christian Bale. Også Ryan Gosling og Brad Pitt spiller med. Michael Burry lukkede Scion Capital Management tilbage i 2008.

