Han valgte at shorte Tesla

Flere har tvivlet på, at Tesla-aktien kunne fortsætte med at stige uafbrudt.

Nu sætter en amerikansk kapitalforvalter ord på sit sats, fortæller Bloomberg News.

En af dem, som har valgt at shorte aktien, er 67-årige Tom Claugus fra kapitalforvalteren GMT Capital, der forvalter mere end 22 milliarder kroner. Tom Claugus har stået i spidsen for kapitalforvalteren siden 1993, hvor han grundlagde virksomheden.

Over for Bloomberg News fortæller han, at tre af de fondene, han har under sig, er faldet 10 procent i værdi hver i januar, fordi Tesla-aktien er steget og steget. Positionerne udgør godt fire procent af hans portefølje.

»Tesla har gjort et godt job med at blive bæredygtig. Men, prisfastsættelsen er stadig helt ude af synk med virkeligheden,« udtaler han til Bloomberg.

Slagene kom fra Tesla-aktiens massive stigning på mere end 49 procent på en måned.

Tesla er ifølge Bloomberg steget 83 procent i år.

Elbilproducenten er verdens andenmest værdifulde bilproducent målt på markedsværdi - kun overgået af Toyota. Det er blevet spekuleret i, at aktien kan ryge helt op i 7000 dollar.

Omvendt er Tesla ifølge S3 data den mest shortede aktie i USA, fortæller BusinessInsider.

