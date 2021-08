Har spottet stort potentiale i disse små grønne aktier

Et norsk selskab, der renser beskidt vand, et svensk selskab specialiseret i bæredygtigt tøj og et dansk selskab, der opererer inden for el-delebiler.

Det er nogle af de selskaber, som den danske kapitalforvalter Artha Kapitalforvaltning har investeret i via sin grønne fond Artha Responsible.

»Vi vil være med til at gøre verden til et bedre sted – det kan vi gøre igennem Artha Responsible. Vi kan selvfølgelig også se et enormt spændende afkastpotentiale i de selskaber, vi investerer i,« udtaler Lars Hytting, der er chef for aktiehandlen hos den danske kapitalforvalter.

Se også: Aktieordbog: Det betyder investeringsbegreberne

Storinvestoren fokuserer særligt på danske og nordiske aktier og har samlet set mere end 15 mia. kr. under forvaltning. Fonden Artha Responsible blev søsat i oktober 2019 og har omkring 440 mio. kr under forvaltning – pengene er investeret i grønne aktiver indenfor virksomhedsobligationer, unoterede selskaber, realkreditobligationer, samt fonde og enkeltaktier Det bunder i en enorm interesse for grønne investeringer blandt kunderne, forklarer Lars Hytting, der understreger, at det også er derfor, at Artha Responsible - med kapitalforvalterens ord - lever op til de strengeste krav om bæredygtighed.

Pengene er investeret i en bred vifte af selskaber, der på forskellige måder forsøger at gøre verden til et bedre sted, lyder det. Selskaberne er kendetegnet ved, at de opfører sig ordentlig og lever op til diverse ESG-krav, men hvor nogle selskaber har specialiseret sig inden for renere klima og bedre miljø, opererer andre selskaber inden for sundhed og sikkerhed. Kurven med investeringsæg består både af store velkendte virksomheder, men også små selskaber, der er på vej på børsen.

Læs også: Lars Tvede: 'Jeg har købt ting, der er vanvittigt upopulære'

Kapitalforvalteren er som udgangspunkt ikke langsigtet ejer af de kommende børsbabyer, men hvis investeringscasen ser interessant ud, og der er et afkastpotentiale, kan unoterede selskabet blive en del af porteføljen, fortæller aktiechefen.

»Der er mange virksomheder, der har et rigtig interessant produkt, men som måske skal ud og hente 40-50 mio. kr. Det kan være svært, men hvis businesscasen er interessant, og vi kan sende et grønt selskab på børsen, så går vi med,« udtaler Lars Hytting og tilføjer:

»Der er lige et spænd imellem noget, der ikke er børsnoteret, og noget, der går på børsen, hvor der er en discount at hente. Det kan være interessant for os.«

Den danske kapitalforvalter har med egne ord haft stor succes med at være med på børsnoteringsrejse for en stribe aktier. Kapitalforvalteren har typisk efterfølgende trukket sig ud af selskabet og taget gevinst hjem, da man i udgangspunktet ikke opfatter sig selv om langsigtet ejere i den sammenhæng.

Læs også: 'Det øger kraftigt sandsynligheden for et aktiedyk'

»Det sker selvfølgelig uden at trække tæppet væk under aktiekursen. Vi gør det stille og roligt,« understreger Lars Hytting.

Artha Responsible har eksempelvis været investeret i det norske vandrensningsselskab M Vest Water, Ocean Sun, Circa Group og Horisont Energi, Aker Carbon og RenewCell, der producerer materialer til bæredygtig beklædning. I den gruppe finder man også det danske delebilsselskab GreenMobility – som kapitalforvalteren købte op i kurs 75. Aktien handles nu i kurs 137.

I øjeblikket indeholder den grønne portefølje blandt andet Cloudberry og Hexicon, hvor kapitalforvalteren i sidstnævntes tilfælde købte sig ind i forud for selskabets børsnotering, fortæller Lars Hytting.

Læs også: Pensionkæmpe: Kina: 30 år med høj vækst – og ringe afkast til aktionærerne

Af de mere permanente aktieæg fremhæves Høvding, der udvikler cykelhjelme, forsikringsselskabet Tryg, der er blandt de højest ratede selskaber ESG-mæssigt samt ingredienskoncernen Chr Hansen, der er med på Corporate Knights' indeks over de 100 globale og mest bæredygtige virksomheder i verden, fortæller aktiechefen.

I porteføljen finder man derudover grønne, danske giganter som vindmølleproducenten Vestas og energikæmpen Ørsted. Listen af navne tæller dog også selskaber som vaccineproducenten Bavarian Nordic og medicinalmastodonten Novo Nordisk. De er med på listen, fordi selskaberne med deres medicin bidrager til sundheden, og fordi selskaberne lever op til de nødvendige ESG-krav, fortæller Lars Hytting.

Porteføljen indeholder også navne som Norcod, der har specialiseret sig i torskeopdræt i Norge samt det børsnoterede investeringsselskab Eurazeo, der ifølge aktiechefen har den højest ESG-rating i Europa.

Går I som grønne investorer på kompromis med afkastet?

»Vi går ikke på kompromis med afkastet. Det var den gamle teori, at man gik på kompromis med afkastet, men der er så stor efterspørgsel på grønne aktier, at vi har klaret os rigtig godt. Vi har et afkast på 23,7 pct. siden oktober 2019,« udtaler Lars Hytting.

Læs også: ​Lau Svenssen: Vestas contra Ørsted

Hvad er jeres benchmarch?

»Der er desværre ikke et bæredygtigt indeks på nordiske aktier, som det giver mening at sammenligne os med. Det gælder som bekendt ikke at sammenligne æbler med bananer. Vores tilsvarende middelrisiko-produkt – Artha Optimum – har til sammenligning givet et afkast på 8 pct. i år, mens Responsible har performet 8,9 pct. Responsible har altså klaret det en spids bedre, selvom Optimum har helt frie investeringsrammer, men begges afkast er meget tilfredsstillende,« udtaler han og tilføjer:

»Sidste år talte mange om iShares Global Clean Energy-ETF'en, som eksploderede op i 2020. I 2021 har den haft det hårdt, og hvis vi ser på vores aktieperformance sammenlignet med den ETF, så har vi gjort det markant bedre.«

Siden årets begyndelse er iShares Global Clean Energy-ETF'en faldet godt 24 pct., viser Bloomberg-data. Lars Hytting påpeger, at Artha Responsible investerer betydeligt bredere end det, der er i ETF'en, og at der er al mulighed grund til at sprede sine investeringer.

Læs også: Simon Richard Nielsen: 4 scenarier for aktiemarkedet lige nu

Hvad sker der, hvis et af jeres portefølje-selskaber ikke opfører sig ordentlig?

»Så skal vi ikke have det i vores fond. Så stemmer vi med fødderne og trækker vores penge ud. Vi prøver ikke at yde et aktivt ejerskab, for det er ikke vores force eller metier at yde den form for partnerskab,« udtaler Lars Hytting.

Hvordan kommer man med i Artha Responsible?

»Hvis man skal med, skal man kontakte Artha Kapitalforvaltning, og det kræver at man har minimum 750.000 kr. Vores ambition er at få fonden noteret ligesom Optimum-fonden, så investorer, der ikke lige har 750.000 kr., også kan være med, for vi kan mærke en stor efterspørgsel,« udtaler Lars Hytting.

Hos Artha Kapitalforvaltning har man tidligere fremhævet Mærsks kvaliteter. Det kan du læse mere om i Storinvestor: 'Mærsk er en sand indtjeningsmaskine'. Kapitalforvalteren har også sat ord på medicinalgiganten Novo Nordisk. Det kan du læse mere om her Novo Nordisk-aktien er skudt i vejret med 45 pct. i år: 'Den skal bare være i enhver portefølje'

Du kan prøve kræfter på aktiemarkedet uden at investere for rigtige penge ved at bruge Euroinvestors porteføljeværktøj gratis. Du logger ind på Euroinvestor i menuen øverst til højre på sitet. Du kan også klikke videre på de enkelte aktier i artiklen ovenfor og få mere information om virksomhedernes afkast, forretningsmodel samt en række nøgletal.

Læs også: Alt kan ske på markedet nu: Selv Lars Tvede holder krudtet tørt

Læs også: Få hele forklaringen: Kendt dansk valueinvestor køber stort op i tech