Henrik Qvortrup er "den glade amatør" på aktiemarkedet – sådan investerer han

Når politisk redaktør på BT, Henrik Qvortrup, ikke bruger tiden på at analysere dansk politik og deltage i politiske pressemøder, går en stor del af hans tid med at holde øje med aktiemarkedet.

De seneste 20 år har han nemlig flittigt investeret i aktier. Det fortæller han i fjerde afsnit af Euroinvestors podcast Aktieskolen.

»Jeg er blevet fascineret over den verden, og – må jeg erkende – den mulighed der er for at lave hurtige penge. Men jeg har også måttet sande, at når der er hurtige penge i farvandet, så er der også det modsatte engang imellem. Så jeg har fået mine klap over fingrene,« fortæller han.

Selvom han har været en del af aktiemarkedet i to årtier, omtaler han alligevel sig selv som »den glade amatør«.

»Jeg har en filosofi om, at det er bedst at købe billigt, og sælge så dyrt som muligt. Men jeg har ingen strategi og er den glade amatør. Så er jeg lidt fanden i voldsk, og når noget virkelig er faldet, så tænker jeg 'nu er det min tur',« siger han i programmet.

Hvor mange aktier Henrik Qvortrup har, og hvordan han har klaret det på aktiemarkedet, kan du høre mere om i seneste udsendelse, hvor investeringstrateg fra Danske Bank, Lars Skovgaard Andersen, også gæster studiet. Som altid er det vært og chefredaktør på Euroinvestor, Simon Richard Nielsen, der styrer slagets gang.

Du kan høre Aktieskolen ved at trykke her, og du kan finde samtlige udsendelser på alle streaming-platforme.

Læs også: Lau Svenssen: Staten snyder os mere end de unavngivne udbyttefuskere