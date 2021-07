Her er de bedste film og serier om finansielle dramaer nogensinde

Det finansielle markeder er proppet til kanten med drama, fascination, hurtige penge, mange penge - ja, bare penge.

Den cocktail er en gave til filmskabere og forfattere, der har øje for, at finansmarkedet også er en fremragende motor til en god historie.

Her på Euroinvestor kan redaktionen slet ikke få nok af finansielle thrillers. Kåringen af bedste finansfiktion er imidlertid behæftet med så store interne gnidninger, at vi må bringe nedenstående liste i helt vilkårlig rækkefølge.

Listen er ikke udtømmende… Men det er et godt sted at starte, inden ferien er forbi. God fornøjelse.

Wall Street (1987)

Oliver Stones' nyklassiker indrammer på perfekt vis 1980’ernes yuppi-kultur med Michael Douglas i hovedrollen som den drakoniske Gordon Gekko. I virkelighedens verden er det svært ikke at få tankerne henledt på investorlegenden Carl Icahn, der ligesom Gordon Gekko kæmpede for at få fingrene i et stort flyselskab, nemlig TWA. Gordon Gekko skyr ingen midler for at få sit bytte. Oliver Stones ønske var at sende en klar advarsel om kynismen og grådigheden, der florerede på Wall Street. Men det gik stik modsat. Gordon Gekkos karisma og larger than life attitude tiltrak i stedet en hel generation af unge danske mænd og kvinder til at stræbe efter et liv i den finansielle sektor.

The Wolf of Wall Street

Baseret på Jordan Belforts selvbiografi tager Leonardo DiCaprio os med på den vildeste optur og ned… (nej, ingen spoiler alert), da han som børsmægler med speciale i udbombede småaktier bliver styrtende rig på at proppe sidepapirerne ned i halsen på sagesløse private investorer. Filmen er instrueret af Martin Scorsese og er fra 2013.

Flash boys

Forfatteren Michael Lewis fortæller fremragende i denne non-fiktion bog om udviklingen af de første investeringsrobotter eller algoritmehandler på det finansielle marked. Med internethandel og lynhurtige dataforbindelser åbnede der sig en ladeport af disse højfrekvens-handler, hvor computere kan høste ekstremt små kursgevinster på mikrosekunder. Algoritmehandler omsætter i dag for større beløb end, hvad vi mennesker af kød og blod kan formå at handle med hinanden.

Industry

Serien udspiller sig i den fiktive investeringsbank, Pierpoint & Co.’s store glasrumskontorer i Londons finansdistrikt, hvor vi følger en håndfuld sultne nyuddannede superstuderende, der kæmper om at få bankens prestigiøse fastansættelser og tjene kassen. Det er et portræt af den unge kvinde, Harper Stern, der må navigere i hårdt optegnede hierarkier, hvor de nyansatte er lavest og en tempofyldt finansverden, hvor man kynisk snyder hinanden for at nå til tops. Samtidig er det også et hæsblæsende indblik i en hedonistisk virkelighed proppet med uanede mængder af penge, sex og stoffer.

Billions

For alle, der drømmer at starte sin egen hedgefond, hvor alle tænkelige finansielle muligheder er i spil, er denne serie et must. Seriens ene hovedperson Bobby Axelrod spekulerer i alt fra aktier, startups, obligationer fra vækstlande, finansielle instrumenter, valuta og råvarer. Hvis det kan handles, handler Bobby Axelrod i det. Men ikke altid på den helt rigtige side af loven, hvilket seriens anden hovedperson Chuck Rhoades, spillet af Paul Giamatti vil gøre alt for at afsløre. Fremragende finansiel underholdning.

Rogue Trader

En af finansverdenens største skandaler udspillede sig i 1995, da den hæderkronede britiske Barings Bank, stiftet i 1762, gik ned med et brag. En af bankens unge børshandlere, Nick Leeson, havde kæmpe succes med at spekulere i futures-kontrakter i det japanske Nikkei-indeks i bankens filial i Singapore. Men ak, ja. Det var for godt til at være sandt. Filmen Rogue Trader portrætterer Nick Leeson, spillet af Ewan McGregor, formidable evner til at ramme plet, leve på en bølge af succes og så de paniske forsøg på at redde stumperne, da markedet vender, og får svindlen til at tage over.

