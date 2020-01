Investeringsøkonom: Det ser jeg i Teva-aktien

Der kan være flere grunde til at holde øje med Teva-aktien.

Det vurderer investeringøkononom Per Hansen fra Nordnet i tirsdagens udgave af 'Millionærklubben'.

»Nogle ting har desværre vist sig som benspænd for Kåre Schultz og aktiekursen - nemlig opiod-skandale og kartelsagen«, udtaler han.

Han mener i stedet, at man bør se på billedet efter skandalesagerne. Per Hansen hæfter sig ved, at topchefen Kåre Schultz på en JP Morgan-konference for nylig udtalte, at Tevas omsætning i 2020 vil begynde at vokse igen.

»Så står vi i en situation, hvor Teva har en indtjeningspower - uden en stigende indtjening - på 2,5 dollar. De har en financiel situation, som ifølge Kåre Schultz er under kontrol. De har ingen væsentlige udløb på noget gæld de næste 3-4 år, som kommer til at rykke ved hans billede. Derfor synes jeg, at investorer skal gøre op med sig selv, hvorvidt en prisfastsættelse på 4 gange en relativ stabil indtjening - uden indregning af yderligere effektiviseringer - om det er dyrt eller biligt. Jeg synes, at det egentlig giver sig selv,« udtaler Per Hansen i Millioinærklubben.

Den israelske medicinalkæmpe er verdens største producent af kopimedicin. Via adskillige opkøb voksede og voksede Teva frem mod 2012. Men med opkøbene fulgte gæld.

En gæld, der bragede i vejret, da Teva i 2016 købte Allergans division for kopimedicin for svimlende 40,5 mia. dollar - svarende til godt 274 mia. kr.

Siden november 2017 har 58-årige danske Kåre Schultz kæmpet med at få bugt med selskabets massive gæld.

Selskabet skylder ifølge InvestorPlace over 25 milliarder dollar - svarende til 169 milliarder kroner.

Aktien toppede omkring kurs 70 i 2015. Siden er kursen faldet år for år. Du kan se den seneste kurs her.

Oveni det har Teva-aktien været tynget af flere møgsager. I en sag er Teva sammen med 15 andre kopimedicin-producenter anklaget for at holde medicinpriserne oppe ved at aftale priser og prisstigninger.

I en anden sag er Teva blevet anklaget for at have bidraget til den amerikansk opioid-krise, hvor millioner er blevet afhængig af smertestillende medicin.

Her har Teva indgået et forlig, der betyder, at selskabet vil levere medicin til behandling af afhængigheden for op mod 100 milliarder kroner, fortæller MedWatch.

Først på året indgik selskabet derudover forlig med to tidligere ansatte i en tredje sag.

De havde beskyldt selskabet for - for 14 år siden - at have tilskyndet læger til at udskrive recept på midlerne ved at hyre dem som konsulenter eller foredragsholdere.

Teva kommer med regnskab for fjerde kvartal 12. februar 2020. Dermed får investorer og analytikere et mere fuldendt billede af Tevas 2019.