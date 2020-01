Investeringsøkonom: Disse to aktier har potentiale

Særligt to aktier rummer et spændende kurspotentiale.

Sådan lød det, da investeringsøkonom Per Hansen tirsdag var med i Millionærklubben.

Han er ellers i udgangspunktet meget lidt for begejstret for aktier inden for shipping.

»Tank, tørlast og container skal man aldrig være i. Man skal altid være ude, fordi det er nogle udisciplineret industrier, hvor ledelser og bestyrelser hver gang gør det forkerte. Men der kan være nogle få undtagelser,« udtalte han.

Shipping kan opdeles i tørlast, container og tanke - hvor tanke kan opdeles i 'produkttank' og 'råolie'. Inden for råolie er der to store selskaber, som han finder interessante:

Nemlig Teekay Tankers og Frontline, der i hans øjne har en finansiel sundhed, der er væsentlig bedre end de mest gearede selskaber.

Det er nogle af de store selskaber, som udover at have de helt store VLCC-skibe også har de mindre Suezmax-skibe samt de endnu mindre Aframax-skibe, forklarer han.

Han mener, at aktierne er spændende ud fra en generel tese om, at tankmarkedet for første gang i mange år kommer til at være i balance - måske endda ubalance - fordi der bliver større efterspørgsel end der er udbud af skibe.

Og det er godt for fragtraterne, der ser ud til at blive solide, forklarer han.

»Vi har for første gang i rigtig mange år en bedre balance mellem den tonnage, der bliver efterspurgt, og den, som bliver udbudt. Det er det, der skal drive raterne op, og der er en 1:1-relation mellem rater og aktiekurs,« udtaler Per Hansen.

Hvis folk får interesse for tank-aktierne, tror jeg, at de større selskaber med sikkerhed kommer til at nyde godt af den bevægelse. Jeg har desuden en lidt mindre selskabsspecifik risiko, end hvis jeg havde valgt selskaber, der kun havde én type skibe eller selskaber, som var finansielt forbundet med større usikkerhed.

Per Hansen har tidligere haft tank-aktier. Han gik med egne ord 'pænt tungt' ind i en tankaktie i slutningen af september 2019. Valget faldt dengang på den hårdt prøvet 'Nordic American Tankers'-aktie.

Sentimentet (stemningen, red.) var dårligt, der var masser af shortsalg og ledelsen gjorde det fænomenalt ringe, prisfastsættelsen var lav, men der var dengang udsigter til, at vi inden for 2-3 år kunne stå i en situation hvor selskabet strukturelt var 'in place'.

Porteføljeforvalter Lau Svenssen har i stedet Golden Ocean-aktien i kikkerten. Du kan høre diskussionen i Millionærklubben her.

