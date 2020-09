Investeringsstrateg er bekymret over visse danske aktier: Det ligner en boble

En række små danske First North-selskaber er steget så meget, at det vækker bekymring.

For Investeringsstrateg i Danske Bank Lars Skovgaard Andersen ligner det en boble. Det fortæller han til Euroinvestor på baggrund af, at udmelding hos Finans, hvor han hæfter sig ved en række kursstigninger på over 200 pct hos flere små danske selskaber. Det er sket på trods af, at de bagvedliggende virksomheder ikke har generet 'den store vækst'.

»Nogle af de små aktier er steget helt vildt. Jeg kan ikke sige, at de ikke er gode, men det er en tendens, at når du har et aktiemarked, der stiger meget, glemmer vi risikoen og skubber os selv længere ud ad risikokurven. Det er opskriften på noget, der risikomæssigt kan gå galt,« siger han til Finans, der først omtalte historien..

Han understreger over for Euroinvestor, at det er godt, at selskaberne har mulighed for at hente penge i markedet, for det er en måde at få skabt jobs på.

»Men vi kan nogle gange godt glemme de risici, der er forbundet med noget, som stiger meget. Du kan sagtens tjene penge på den type aktier, men det gælder om ikke at have en for stor del af portefølgen placeret i de aktier, for hvad der kommer nemt, kan også forsvinde nemt,« udtaler han til Euroinvestor og fortsætter:

»Hvis du investerer i selskaber, hvor der ikke er nogen dækning fra analysehuse, så skal du selv vurdere selskaberne - der kan du så være dygtig eller heldig - men der gælder det især om at få lagt din egen strategi.«

Lars Skovgaard Andersen forklarer, at det er boble-snakken fra amerikanske aktier, der har fået ham til at se på risikoen for bobler blandt små, danske aktier.

»Der er nogle danske aktier, der er sprunget ekstremt højt op i luften. Og hvis selskabet er afhængig af, at verden bliver mere og mere normal - og udfordringerne med corona-virussen trækker ud - så er aktien alt andet lige mere sårbar, når det drejer sig om et mindre selskab,« udtaler han til Euroinvestor.

