Investor: Der er grund til at tage mindre risiko

Der er grund til at se ens portefølje efter i sømmene frem mod 2020, og tage noget af risikoen af bordet.

Det mener investoren og milliardæren Howard Marks, ifølge tv-stationen CNBC.

Han hæfter sig ved, at den økonomiske vækst og bullmarkedet har været i gang længe, og at prissætningen på aktierne er over gennemsnit.

Samtidig er der flere begivenheder i 2020, der skaber usikkerhed, mener han. Han fremhæver en rigsretssag mod præsident Trump, det amerikanske præsidentvalg samt handelskrigen imellem verdens to største økonomi, USA og Kina.

Læs også: Bill Gates største fejl: Endeligt farvel til Windows-telefonerne

- Der er meget usikkerhed i verden, og det slår mig, at man bør have mindre risiko nu end for tre eller seks år siden, udtaler han til tv-stationen.

Han mener omvendt, at bullmarkedet kan fortsætte sammen med USA's økonomi, fordi det til en vis grad misundes verden over.

Over for MarketWatch understreger han, at der vil komme et 'lettelsens suk' i markedet, hvis det er en præsidentkandidat, der er positiv over for aktiemarkedet, der vinder præsidentvalget i efteråret.

Howard Marks er med-grundlægger af Oaktree Capital Management i 1995. Han er ifølge Forbes god for 14,8 milliarder kroner.

Læs også: Aktieanalysechef: 5 aktier med kurspotentiale til 2020