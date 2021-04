Kapitalforvalter jagter aktiejuveler – 7 aktier de satser på

Visse aktier kan under overfladen vise sig at være som små juveler.

Det er den slags undervurderede selskaber, som den norske kapitalforvalter Skagen Focus har specialiseret sig i. Vi taler om selskaber, hvor den underliggende værdi i selskabet ikke er afspejlet i aktiekursen. Kapitalforvalteren leder især efter aktieguld blandt de mindste selskaber i markedet. Den del af aktiemarkedet, hvor micro-, small- og midcap-aktierne hører hjemme.

»Vi leder efter den attraktive aktie, der er blevet ignoreret, der er blevet misforstået eller som er blevet glemt,« udtaler porteføljeforvalter Jonas Edholm.

Han står sammen med sin kollega David Harris i spidsen for fonden. Du kan læse mere om Skagen Focus her.

»Vi går efter aktier, der har en upside på mindst 50 pct. Aktierne bliver tit ikke dækket af analytikerne, eller også bliver de overset,« uddyber Jonas Edholm.

Han beskriver sig selv med egne ord som en kontrær value-investor. Det er en investeringsstil, der betyder, at den norske kapitalforvalter har specialiseret sig i at investere i selskaber, der af forskellige årsager rummer et stort, men ‘uopdaget’ kurspotentiale. Enten fordi selskaberne befinder sig i en særlig situation, opererer i en ignoreret del af aktiemarkedet, eller fordi selskaberne ikke bliver dækket af de store børshuses analytikere.

Sammen med sit team håndplukker han value-aktier, som de vurderer står til kursstigninger inden for en kort årrække.

Til venstre ses Jonas Edholm og til højre ses David Harris, der er porteføljeforvaltere i Skagen Focus. Foto: Skagen Focus

»Vi går efter aktier, der har en kurstrigger inden for to til tre år. Det er vigtigt for os, at vi kan se noget, der kan sende aktien opad, så vi ikke havner i en value trap,« forklarer han.

»Som kontrære investorer, så går vi typisk ind i en aktie for tidligt. Derfor køber vi os ind ad flere omgange.«

Teamets analytikere har forskellige roller, når de finder aktier til fonden. ‘Spejderen’ spotter aktier, der har potentiale til at blive en del af porteføljen, mens ‘Generalen’ dykker ned i casen for at forstå risikoen og kurspotentialet.

Når teamet med de to porteføljeforvaltere i spidsen har lagt sig fast på en aktie, køber fonden sig ind i en aktie ad flere omgange. Det sker typisk i bidder over flere måneder, hvilket blandt andet skyldes, at en aktie kan fortsætte nedad.

Nedenfor fremhæver Jonas Edholm syv aktier, som han ser et stort potentiale i. Du kan klikke ind på de forskellige aktier og læse mere om dem ved at klikke på de blå links. Aktierne er alle en del af fondens portefølje på 42 selskaber, der særligt er eksponeret mod råvare- og finanssektoren.

Ser potentiale i bankaktie

En af de finansaktier, som kapitalforvalteren ser et potentiale i, er KB Financial Group. Vi taler om en sydkoreansk bankaktie noteret på New York Stock Exchange med en markedsværdi på 19 mia. dollar.

»Vi har KB Financials, som handler til ekstremt lave multipla. De er fuldt ud sammenlignelige med amerikanske banker, men handler med en enorm rabat på 50 pct.,« udtaler Jonas Edholm.

Oveni det at KBF-aktien er attraktivt prissat, så rummer aktien ligesom flere af fondens andre bankaktier et attraktivt udbyttepotentiale, forklarer han.

Satser stort på kobber og guld

Råvaresektoren er en af de sektorer, som vi har investeret massivt i. Vores største position er Ivanhoe Mines, der eksempelvis sidder på rettighederne til en af de største kobberforekomster i Afrika.

»Ivanhoe Mines-aktien er billig prissat i forhold til andre kobbermine-aktier.«

Hvis du sammenligner de to selskaber på nøgletallet EV pr. ton, så handles Antofagasta til en værdi på 2000 dollar, mens Ivanhoe Mines handles til 350 EV dollar pr. ton. Så rabatten på Ivanhoe Mines er enorm, fortæller Jonas Edholm.

Ivanhoe Mines producerer ikke noget endnu, men det vil de fra midten af 2021, og vi er kun nogle måneder væk, lyder det fra Jonas Edholm, der fremhæver behovet for kobber i forbindelse med den grønne omstilling.

Skagen Focus måler sin performance op imod benchmarket 'MSCI All Country World Index'.I 2020 præsterede Skagen Focus et afkast i kroner på 7,5 pct., mens MSCI ACWI gav 5,6 pct. i afkast. I 2021 har SKAGEN Focus skabt et afkast på 16,1 pct., mens MSCI ACWI har givet et afkast på 11,2. Foto: TATYANA MAKEYEVA

Den næststørste position i fonden er en anden råvareaktie. Der er tale om guldmine-aktien Roxgold, som blev føjet til porteføljen for nogle år siden. Siden har selskabet bag været inde i en stærk udvikling, fortæller Jonas Edholm, der fremhæver selskabets frie pengestrømme

»Det er et utrolig interessant selskab med en fremragende ledelse, og aktien er utrolig billig. Det er en af de bedste måder at være eksponeret over for råvaren guld på.«

Ser mulighed i supermarkedsgigant

En anden aktie, som Jonas Edholm vil fremhæve er supermarkedskæden Albertsons, der blev børsnoteret i juni 2020. Det er USAs tredjestørste supermarkedskæde efter Walmart og Kroger.

Albertsons kommer på et tidspunkt til at sælge ud af deres aktier på et tidspunkt, hvilket lægger en dæmper på aktien, men aktier handles til en interessant rabat

Aktien handler til 5x EV/EBITDA, mens Walmart eksempelvis handler til 11x EV/EBITDA, fortæller Jonas Edholm, der vurderer, at Albertsons er »en enormt interessant value-historie«, vurderer Jonas Edholm.

Fremhæver rabat på rabatten i overset aktie

Kapitalforvalteren fremhæver en anden aktie, FFP. Der er tale om et fransk investeringsselskab – også kendt som Peugeot Invest – der er ejet af Peugeot-familien. Selskabet sad på en betydelig del af aktierne i bilproducenten Peugeot, der fusionerede med bilproducenten Fiat under navnet Stellantis.

»Op mod 60 pct. af værdien i selskabet udgøres af Stellantis-aktiver, men selskabet sidder også på andre interessante aktiver. Aktien handler til en enorm rabat i forhold til dens indre værdi. Det er en aktie, hvor du får rabat på rabatten. Først får du rabat på Stellantis-delen, der er undervurderet, men du får også rabat på resten af selskabet,« fortæller Jonas Edholm.

Han fremhæver, at selskabet har en stærk balance, hvilket er noget, som kapitalforvalteren lægger vægt på i alle de selskaber, som man investerer i.

Et hav af skjulte valuejuveler

Et af de steder, hvor kapitalforvalteren er gået på jagt efter aktiejuveler, er på det japanske aktiemarked. Det er et utrolig interessant sted at lede efter value-aktier, fortæller porteføljeforvalteren. Her er det japanske konglomerat Pasona Group blevet føjet til porteføljen. Vi taler om et selskab med næsten 20.000 ansatte, der har specialiseret sig HR-tjenester som rekruttering og vikarservice.

»Pasona har eksempelvis en ejerandel i et andet selskab svarende til en 250 mia. yen, mens selskabets egen markedsværdi er på 80 mia. yen. Persona har oven i alt det en kerneforretning, der kommer gratis oveni,« fortæller Jonas Edholm og fortsætter:

»Pasona-aktien er nok den mest undervurderede aktie, som vi nogensinde er stødt på. Aktien har været god for os, men vi ser mere kurspotentiale i aktien. «

Han så gerne, at Persona Group optimerede sin kapitalallokering, hvilket Jonas Edholm tror også er realistisk.

