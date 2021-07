Kapitalforvalter om "fantastisk" C25-aktie: Alle bør eje den

»Har man den ikke i sin portefølje, så skal man have det.«

Sådan lyder det fra Lars Hytting, der er chef for aktiehandel i den danske velhaverkapitalforvalter Artha Capital.

Aktien, som ifølge aktiechefen bør indgå i enhvers portefølje, er danske Novo Nordisk.

»Novo Nordisk er value for money, og i mine øjne er det et fantastisk selskab,« siger Lars Hytting til Euroinvestor.

Novo Nordisk er Danmarks største medicalvirksomhed, og de fleste kender nok selskabet for at fremstille insulin til diabetespatienter. Men virksomheden står også bag flere andre lægemiddel, blandt andet mod fedme samt sjældne blod- og hjertesygdomme.

At Novo Nordisk ikke udelukkende fokuserer på diabetesmedicin, men løbende udvider sine kerneområder, er en af årsagerne til, hvorfor Lars Hytting er begejstret for selskabet.

»De finder nye forretningsområder og kaster midler ud i forskning og udvikling. De har en imponerende evne til konstant at genopfinde sig selv,« siger han.

Senest har Novo Nordisk kastet sig over et lægemiddel mod en sjælden hjertesygdom, og lægemidlet med navnet PRX004 er købt af det irske biotekselskab Prothena til en pris på 100 mio. dollar.

Indtil videre betaler den danske medicinalgigant for at få rettighederne til lægemidlet, men aftalen med Prothena omfatter milepælsbetalinger, der kan få beløbet til at løbe op i 1,2 mia. dollar – det svarer til 7,5 mia. kr.

Markedet tog dog ikke den store notits af købet, og aktien lukkede i et plus på under 1 pct.

»De 100 mio. dollar er en dråbe i havet for Novo Nordisk, og der er ikke en trigger på aktien, der gør, at den stiger 10 pct. i morgen, men har man en nogenlunde lang tidshorisont, giver det god mening at have den i porteføljen – også selvom den er all time high,« siger Lars Hyttinng.

På 10 år har aktien leveret et afkast på mere end 400 pct., og siden januar er aktien gået frem med lige knap 30 pct.

