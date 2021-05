Kapitalforvalter satser stort på dansk vækstaktie: »De er imponerende«

IKEA, Hugo Boss, Bestseller og Pandora bruger dem – og nu skal det danske softwareselskab SameSystem, der tilbyder deres kunder et omfattende vagtplanlægningssystem, på vækstbørsen First North.

Målet er at hente 75 mio. kr., og allerede nu har kapitalforvalteren Bankinvest forhåndstegnet for 20 mio. kr.

Det er kapitalforvalterens investeringsfond med navnet BankInvest Small Cap Danske Aktier, der har satset på børsdebutanten. Dermed er kapitalforvalteren indtil videre de største nye aktionærer i SameSystem.

BankInvests' investeringsfond har før haft stor succes med at skabe skyhøje afkast. Den aktivt forvaltede fond kunne tilbage i 2020 levere et afkast på 80 pct. inklusiv omkostninger. Resultatet var bedre end hvad 870 andre danske investeringsfonde kunne præstere og næsten dobbelt så højt som den fond, der indtog andenpladsen.

»SameSystem er en virksomhed, der har en af de mest imponerende kundeporteføljer, vi har set i det her tidlig stadie, og det er imponerende,« lyder det fra chefportefølje Niels Andersen fra Bankinvest, som tilføjer:

»Vi går ind i virksomheden, fordi de har et godt produkt, de har bevist, de kan eksekvere vækst – også i udlandet.«

SameSystem tilbyder en såkaldt Retail Workforce Management-løsning samt et prognoseværktøj, der blandt andet kan levere timeregistrering, automatisk lønberegning og rapportering.

Virksomheden er i dag repræsenteret i 21 europæiske lande og har 119 ansatte.

Vil skabe værdi for investorerne

SameSystem skal børsnoteres i en tid, hvor kritikken er haglet ned over en stor del af de virksomheder, der i løbet af de seneste år er blevet børsnoteret på First North.

Kritikken går blandt andet på, at en stor del af børsdebutanterne ikke har kunnet leve op til egne vækstkrav, har Børsen skrevet.

Men de dårlige overskrifter får ikke administrerende direktør i SameSystem, Henrik Salicath, til at være nervøs for, at investorerne vil holde sig væk, når tegningsperioden starter.

»Der er ingen tvivl om, at børsmarkedet kan blive påvirket af den slags historier, men det er vigtigt – i ydmyghedens tegn – at sige, vi opfatter os selv som et anderledes selskab.«

»Vi har i næsten et årti genereret omsætning på tværs af Europa, og vi har en track record, der går 10-12 år tilbage i tiden, hvor vi blev stiftet. Vores produkt beviser sit værd hver eneste dag hos nogle af Europas største detailkoncerner, og nu er tiden inde til, at vi etablerer os med lokal repræsentation i flere lande, samtidig med, at vi styrker vores eksisterende landeorganisationer. Det er blandt andet det, der skal skabe værdi for investorerne – også de private,« siger Henrik Salicath.

Hos Bankinvest har man også fulgt med i mediedækningen af nynoterede selskaber på First North, men SameSystem får ikke advarselslamperne til at blinke hos chefporteføljeforvalter Niels Andersen.

»Vi har investeret i en lang række børsdebutanter, og det er sandsynligvis ikke alle vores investeringer som på kort sigt, leverer varen,« siger han og tilføjer:

»Vi bruger lang tid på at analysere de selskaber, vi går ind i, og det har vi også gjort med SameSystem. Indtil videre har vi manøvreret godt igennem de nye selskaber.«

Seneste årsregnskab fra SameSystem, der løber forskudt og sluttede i september 2020, kunne afsløre, at virksomheden kom ud med en årlig abonnementsindtægt, ARR, på 30 mio. kr. Det er 17 pct. højere end året før.

Fra september 2020 til september 2021 venter SameSystem en vækst på 40 pct., og målet for 2023 er have en solid kundebase i 23 lande i Europa.

Tegningsperioden løber fra i dag, mandag d. 31 maj til og med d. 11. juni. Første handelsdag bliver d. 21. juni.

