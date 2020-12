Kendt tech-investor om mulig 2021-aktieguldfugl: Tror den kan stige 200 pct.

Hvilke aktier kommer til at klare sig godt i 2021?

Det spørgsmål har vi på Euroinvestor stillet privatinvestor og Millionærklubben-porteføljeforvalter Mads Christiansen. Han er fokuseret investor inden for new retail, teknologi og gamingbranchen, og i 2020 har det fokus sikret ham et afkast på op mod 263 pct. i Millionærklubben-dysten. Du kan se, hvilke aktier han har i sin Millionærklubben-portefølje her.

New Retail New Retail er et koncept, der fokuserer på købsoplevelsen, når der sker et salg via fysiske butikker såvel som online butikker. Konceptet stammer fra ehandelsgiganten Alibabas grundlægger, Jack Ma, der første gang formulerede det i 2010.

Mads Christiansen har fået til opgave at give et bud på, hvilke fem aktier, han tror, der vil klare sig særlig godt i det nye år. I denne artikel sætter vi fokus på én af de fem aktier. Du kan de kommende dage læse mere om hans andre topbud her på Euroinvestor. Du kan allerede se, hvilken aktie han satte fokus på mandag her.

Mads Christiansen understreger, at selv om han fremhæver fem aktier, så er det ikke ensbetydende med, at andre aktier som han tidligere har fremhævet i andre sammenhænge, har mistet deres vinderpotentiale. Du kan eksempelvis få forklaringen på, hvorfor Sea Limited ikke er blandt de fem aktier, som han tror vil hoppe særlig højt, her.

Læs også: 3 mulige vinderaktier til 2021: 'Det er en af mine yndlingsaktier'

Den anden aktie, som Mads Christiansen tror særligt på i det nye år, er Kahoot. Der er tale om et norsk selskab, der står bag en undervisnings- og quizplatform, som nogle måske vil være stødt på i forbindelse med firmaquizzer eller i undervisningssammenhæng. Platformen fungerer ved, at brugerne selv kan lave deres egne quizzer og egne svarmuligheder alt efter behov. Det norske selskab har mandag en markedsværdi på ca. 3,4 mia. dollar svarende til godt 26 mia. kr.

Markedet synes, at den er vanvittigt overvurderet nu og mit bud er, at om et år, så vil markedet også synes, at den er vanvittig overvurderet. Men så er aktien steget over 200 pct Mads Christiansen, privatinvestor

»Kahoot-aktien handler på alt for lave multipler,« vurderer Mads Christiansen, som betegner Kahoot som en opstartsvirksomhed.

Hvad kan du godt lide ved selskabet?

»Jeg kan rigtig godt lide, at det er en platform, der vokser via brugergenereret indhold. Det vil sige, at Kahoot ikke selv skal producere indholdet. Det gør brugerne. Der kan simpelthen produceres så meget, uden at firmaet giver noget for det,« udtaler Mads Christiansen, der påpeger, at det kender vi blandt andet fra Facebook eller videoplatformen TikTok.

Han vurderer samtidig, at Kahoots digitale forbrugerrelation bliver meget mere værd i fremtiden. Det er den relation, som selskabet er ved at skabe i denne fase. Næste skridt for den norske virksomhed er at udbygge forholdet, så folk ikke bare skifter til den næste quizplatform. Det gør Kahoot blandt andet ved at forske i undervisning og finde ud af, hvordan man optimerer undervisningen for eksempel med værktøjer inden for matematik, forklarer han.

Foto: Kahoot Vis mere Foto: Kahoot

»Det vil gøre, at en konkurrerende brugergenereret quizplatform ikke bare kan erstatte Kahoot, for så vil brugerne være vænnet til Kahoots digitale redskaber. Det er med til at skabe såkaldte switching costs, altså at brugerne mister noget ved at skifte væk fra Kahoot,« forklarer han.

Læs også: Lars Tvede om aktier og feriepenge: Derfor bør du være investeret

»Det giver en voldgrav rundt om brugerforholdet, og det er simpelthen så meget værd. Næste skridt igen er at sælge services ind, som brugerne kan købe, f.eks. et premium abonnement,« udtaler han.

Hvad gør Kahoot-aktien interessant til 2021, mener du?

»Det, der gør Kahoot til en af de mulige raketter, er, at markedet vil indse noget om selskabet i 2021. Det ene er, at en platform, der vokser på grund af brugergenereret indhold, kan vokse mere, end vi er vant til. Det ved vi fra TikTok. Det har markedet ikke priset ind i aktien. Jeg mener heller ikke, at markedet har indset, hvor store voldgravene egentlig er hos Kahoot, for man har brugerne inde, og man er begyndt at tjene penge på det,« udtaler Mads Christiansen og tilføjer:

»Markedet synes, at den er vanvittigt overvurderet nu og mit bud er, at om et år, så vil markedet også synes, at den er vanvittig overvurderet. Men så er aktien steget over 200 pct.,« udtaler Mads Christiansen.

Læs også: Aktiechef peger på 3 mulige aktie-guldfugle til 2021

Mads Christiansen er ikke den eneste, der har set et lys i den norske aktie. Kahoot har fået økonomisk støtte fra teknologi-titaner som Microsoft, Disney og Softbank. Den japanske tech-gigant Softbank har så sent som mandag øget sin position i det norske selskab. Softbank nu sidder på 13,45 pct. af aktierne i Kahoot, skriver Dagens Næringsliv. Det gør Softbank til den største aktionær i selskabet, som inden mandag sad på 9,69 pct. af aktierne i Kahoot.

Selskabet er blevet støttet med i alt 110 mio. dollar, oplyser Kahoot selv.

»Det betyder bare, at tre af verdens største digitale virksomheder kommer til at løfte Kahoot op på et helt andet niveau,« forklarer Mads Christiansen.

Selskabet oplyser selv, at dets app er tilgængelig på både engelsk, spansk, fransk, brasiliansk portugisisk samt norsk. Selskabet har haft flere end 1 mia. spillere fordelt på mere end 200 mio. spil i 200 lande i løbet af de sidste 12 måneder, oplyser selskabet. Heraf var brasiliansk portugisisk det tredjemest udbredte sprog efter engelsk og spansk.

Foto: Kahoot Vis mere Foto: Kahoot

»Der er flere ting, som markedet ikke forstår ved Kahoot -aktien, f.eks. hvor meget en omsætningsvækst på 241 pct. rent faktisk er,« udtaler Mads Christiansen med henvisning til, at selskabet i tredje kvartal i 2020 har øget omsætningen til 11,6 mio. dollar sammenlignet med tredje kvartal i 2019.

Af tallene for tredje kvartal i år fremgik det desuden, at Kahoot oplevede en vækst i antallet af abonnenter. Tallet steg med 90.000 betalende brugere til 360.000 i tredje kvartal sammenlignet med andet kvartal i 2020. I forhold til tredje kvartal i 2019, var der ifølge Kahoot tale om en stigning på 160 pct.

Kahoots omsætningsudvikling Her ses Kahoots omsætning i norske kr. 2018: 15,7 mio.

2019: 13 mio.

2020: 266,8 mio. (forventet)

2021: 560,6 mio. (forventet) Data: Bloomberg

Kahoot blev grundlagt i 2012, og gik i luften i marts 2013. Selskabet gik i første omgang efter at få brugere i undervisningssammenhæng, men spilpotentialet har ifølge Kahoot selv betydet, at det er nået endnu længere ud. Kahoot fremhæver selv, at selskabets app bruges hos virksomheder til træningsforløb, til sports og kulturarrangementer samt i bredere sociale sammenhænge.

Læs også: Analytiker: Denne aktie bliver det næste Ørsted

Kahoot oplyser, at man siden lanceringen i 2013 har haft op mod 4,4 mia. spillere i alt på dets platforme. 97 pct. af Fortune 500-selskaberne har brugt Kahoot i forbindelse med træning, præsentation eller indkøringsforløb, oplyser Kahoot. Den norske virksomhed fremhæver samtidig, at 20 mio. brugere har været registreret som værende fra en virksomhed.

I løbet af de sidste 12 måneder er der blevet spillet 218 mio. Kahoot-spil på verdensplan, oplyser selskabet.

Selskabet har kontorer i Oslo i Norge, London, Paris, Helsinki, Austin i staten Texas og i Palo Alto i Californien. Kahoot blev børsnoteret 10. oktober 2019.

Læs også: Kendt tech-investor peger på vinderaktie til 2021: 'Aktien er alt, alt for billig'

Læs også: Sydbank ser positivt afkast på globale aktier i 2021, men ser usikkerhed