Lars Persson: Det var min bedste investering i januar

Januar begyndte godt for investorerne. Det var lige indtil et udbrud af corona-virus i kinesiske Wuhan sendte aktiemarkederne verden over i rødt.

I takt med at dødstallet vokser, antallet af smittede stiger, og selskaberne lukker deres aktiviteter ned i Kina debateres det nu, hvor massive konsekvenserne bliver.

Det har Aktiestrateg Michael Friis-Jørgensen fra Alm. Brand sat ord på her. Hændelsen er desuden blevet betegnet som en 'sort svane' på aktiemarkedet. Det kan du læse mere om her.

Her ser Millionærklubbens porteføljeforvalter Lars Persson tilbage på de bedste og dårligste investeringer i januar.

Hvad var din bedste investering?

»Den bedste investering har været Bulten. Jeg købt Bulten, da der kom ny købssignaler i aktien, men det var i december købt i kurs 71 og solgt i kurs 74,4. Mange af min aktier steg pænt i december, men tabt momentum i januar,« fortæller Lars Persson.

Selskabet er en underleverandør til bilindustrien. Her kan du finde flere en række nøgletal for Bulten.

Hvad var så din dårligste investering?

»Min dårligste investering har været RaySearch Laboratories som jeg købt til kurs 109 og solgt til 93,80,« fortæller Lars Persson.

Han fortæller, at han solgte RaySearch Laboratories, fordi porteføljeforvalterne skifter platform fra Nordnet til Saxo Bank.

Millionærklubbens porteføljeforvalter Lau Svenssen har her fortalt om sin bedste aktie og værste investering i januar.

Det samme har porteføljeforvalter Mads Christiansen her.

