Lars Tvede med forudsigelse: Det kommer der til at ske nu

Der er udsigt til nye rekorder på finansmarkederne. Sådan lyder det fra den succesfulde danske finansmand, forfatter og investor Lars Tvede i et interview med Euroinvestor.

»Kavaleriet er på vej, og vi kan allerede høre trompeterne. Det her kan betyde, at coronakrisen set med finansmarkedernes øjne definitivt er slut,« vurderer Lars Tvede.

Udmeldingen kommer, efter den amerikanske medicinalgigant Pfizer mandag meddelte, at selskabet har en vaccinekandidat, der virker i op mod 90 pct. af tilfældene i dets forsøg. Beskeden fra Pfizer satte gang i nogle voldsomme markedsbevægelser, hvor en lang række sønderbombede aktier steg kraftigt.

Lars Tvede har i et tidligere interview med Euroinvestor forudsagt, at vi inden for kort tid ville stå med et godt bud på en vaccine. Det skete i forbindelse med, at hans nye, letlæselige bog ‘Bobler, Bullshit og Børsfest’ udkom. I bogen deler han ud af sine erfaringer og pointer fra et snart 40 år langt investor-liv, og det er også noget af det, som han trækker på nu. Nu tyder noget på, at den danske stjerneinvestor igen får ret i sin vaccine-forudsigelse og det, der kommer til at ske.

Lars Tvede forventer, at der bliver godkendt hele tre vacciner i år, og at der begynder en massevaccination i løbet af første halvår af 2021.

Vi befinder os ifølge ham i en situation, hvor Pfizer får lov til at bruge selskabets vaccine til nødstilfælde i denne måned, mens biotekselskabet Moderna får lov inden for nogle uger. Svensk-britiske AstraZeneca får med en vis sandsynlighed lov til at bruge dets vaccinekandidat i næste måned, vurderer Lars Tvede. Han mener også, at der er en sandsynlighed for, at amerikanske Johnson & Johnson får lov til at bruge selskabets version af en vaccinekandidat i februar.

»Der er over 130 forskellige vaccineprogrammer på vej, så der er en god sandsynlighed for, at der kommer flere,« forklarer Lars Tvede.

Det er ikke en vurdering, som Lars Tvede står alene med. Han bygger dette på nogle af dem, som han vurderer er blandt verdens bedste analytikere, hvilket blandt andre tæller en række analytikere fra Goldman Sachs. Det førnævnte scenarie er, ifølge den succesfulde finansmand, det mest sandsynlige scenarie, som situationen ser ud nu. Der gør, at Lars Tvede tør komme med to andre interessante bud på, hvordan fremtiden udvikler sig. Han forudser, at verdens samlede BNP næste sommer kommer til at slå ny rekord og altså ender i ‘all time high’.

»Jeg forventer, at finansmarkederne - både aktier og ejendomme - brager op,« udtaler Lars Tvede.

»Vi er i starten af en højkonjunktur, som kan vare 10 år, og som vil være understøttet af meget stærke ejendomsmarkeder. Hvis du forestiller dig finansmarkederne som et hus, så er fundamentet ejendomme, og det ser rigtig, rigtig godt ud,« forklarer han med henvisning til konjunkturcyklusser, som er det evige skifte imellem et økonomisk opsving og en nedgang i økonomien.

Han forudser samtidig, at aktiemarkederne fra nu af handler efter, hvordan verden ser ud, når folk er vaccinerede.

»Det er helt uinteressant for finansmarkederne, hvordan verden er nu. De ser fremad,« påpeger Lars Tvede.

