Lars Tvede om aktiedyk: Jeg tror ikke, at vi er specielt langt fra nu

Tegnene på et potentielt aktiedyk er til stede.

En stor del af de indikatorer, der ofte forvarsler korrektioner, er én for én begyndt at blinke rødt på computerne i Lars Tvedes nye hedgefond, Atlas Global Macro. Det fortæller den danske finansmand, forfatter og kommende hedgefond-forvalter i et interview med Euroinvestor.

Hedgefonden er på vej i luften, og derfor følger han udviklingen på finansmarkederne – om muligt – endnu tættere.

Læs også: Tesla-regnskab: Aktien dropper efter skuffende bundlinje

»Det, vi ser på markederne nu, minder mig om nogle af de fester, hvor gæsterne i de sene timer stille og rolig lister ud uden at sige farvel. Lidt senere stopper musikken, lyset tænder, og så er der mest tømmermænd tilbage. Jeg tror ikke, at vi er specielt langt fra det på aktiemarkedet,« udtaler Lars Tvede og fortsætter:

»Kurserne siver nu lige så stille og roligt, og jeg er ret sikker på, at det er store, professionelle investorer, der tager penge af bordet, mens Robin Hood-folkene (fra investeringsplatformen, red.) stadig investerer på livet løs.«

Se listen: Disse 15 aktier buldrede frem, da det hele kollapsede

Han har fulgt med i, hvordan den ene advarselslampe efter den anden er begyndt at blinke rødt. Det er sket i takt med, at pengene er væltet ind på aktiemarkedet efter den historisk voldsomme nedtur på finansmarkedet i foråret 2020.

»Tag f.eks. indikatorerne på S&P. Her kan vi starte med, at vi nu har det længste rally i 100 år i dette indeks, i hvert fald på den måde, Bank of America opgør det,« forklarer Lars Tvede.

»Vi har også den laveste put/call ratio i 25 år. Det er et udtryk for uforsigtighed, da ubekymrede investorer primært køber call-optioner, og bekymrede investorer køber put optioner,« påpeger Lars Tvede.

Her ses den danske finansmand, investor og forfatter Lars Tvede. Han har skrevet en lang række bøger, blandt andre 'Supertrends', 'Kriser, Krak og Kaviar' samt 'Børshandlens Psykologi' Foto: Lars Tvede Vis mere Her ses den danske finansmand, investor og forfatter Lars Tvede. Han har skrevet en lang række bøger, blandt andre 'Supertrends', 'Kriser, Krak og Kaviar' samt 'Børshandlens Psykologi' Foto: Lars Tvede

En option er en ret – men ikke pligt – til at købe et bestemt aktiv til en bestemt kurs på et bestemt tidspunkt. Call-optioner giver køberen ret til at købe et aktiv, mens put-optioner omvendt giver dig ret til at sælge et aktiv.

Men der er flere advarselssignaler. Den danske finansmand henviser til, at den såkaldte margin debt, som måler gearing af investeringer, er på højeste niveau i hvert fald siden 1970. Hertil kommer, at det såkaldte Bank Credit Analyst Capitulation Index også er på et niveau, der typisk har forvarslet korrektioner, forklarer han.

Det comeback, vi har set i aktierne siden covid-19 krisen startede, minder meget om den, vi så efter finanskrisen i 2008-9. I april 2010 var markederne steget 70 pct. fra bunden, hvorefter der kom en korrektion. Lars Tvede, finansmand

Et andet advarselssignal er, at Merrill Lynch’s seneste Fund Manager Survey, som vi i øvrigt selv er en del af, viser at globale fund managers’ kontantbeholdninger nu er nede på kun 3,9 pct. Det er det laveste siden 2013, udtaler Lars Tvede.

Hvordan ser du på de tal?

»Hvis kontantbeholdningerne er over 5 pct., ser jeg det som positivt for aktiemarkedet, men under 4 pct. er det et advarselssignal. I samme undersøgelse spørges folk blandt andet: »Hvilket risikoniveau mener du, du nu ligger på?«, og her svarer folk så højt, at det gennemsnitlige risikoniveau er det højeste i 20 år. Det bekræftes også af, at aktieallokeringen er den højeste i 20 år. Og her taler vi om professionelle investorer,« påpeger Lars Tvede.

Lars Tvede Lars Tvede har skrevet adskillige bøger om aktiemarkedet, økonomi og samfundet. Hans seneste bog hedder 'Bobler, Bullshit og Børsfest', der sammenfatter erfaringer og pointer som enhver investor ifølge ham bør vide. Inden da skrev han bogen 'Iværksætter', som er blevet til sammen med iværksætteren Mads Faurholt. Lars Tvede er også kendt for bøgerne 'Supertrends', 'Det Kreative Samfund', 'Kriser, Krak og Kaviar', 'Gåsen med de Gyldne Æg' samt 'Børshandlerens Psykologi'. Han er uddannet ingeniør og civiløkonom og har arbejdet som hedgefund-manager og fondsforvalter. Han bor til daglig i Schweiz med sin familie.

Kigger vi så på private småinvestorer a la dem, der investerer igennem Robin Hood platformen, er vi i ekstremt territorium, bemærker Lars Tvede.

Du har i flere af dine bøger beskrevet psykologien på finansmarkederne og markeders udvikling. Hvordan passer alt det her ind historisk?

»Jeg vil sige, at det comeback, vi har set i aktierne siden covid-19 krisen startede, minder meget om det, vi så efter finanskrisen i 2008-9. I april 2010 var markederne steget 70 pct. fra bunden, hvorefter der kom en korrektion. Nu er vi oppe nogenlunde lige så meget siden bunden i 2020, så tingene peger i samme retning,« forklarer Lars Tvede.

Læs også: Chefstrateg: Det er mit vigtigste råd til investorer lige nu

Hvad tror du, at der vil ske herfra?

»Der er forhøjet risiko for en hurtig korrektion, som i øvrigt kunne udløses af en bølge af salg i store Tesla-aktier eller en fornyet covid-19-angst grundet mutationer. Kursbevægelserne viser, at det siver, så nogle trækker sig fra markedet,« påpeger Lars Tvede og tilføjer:

»Jeg tror ikke, at der er udsigt til et varigt bear-marked. Slet ikke. Korrektioner er ofte korte, men betydelige, og så er de en integreret del af langsigtede bull-markeder. Hvad, jeg siger, er kun, at risikoen for en sådan korrektion nu er høj.«

Hvordan kommer man med i din hedgefond, hvis man gerne vil det?

»Der er en minimumsinvestering på 750.000 kroner - det kræver Finanstilsynet - men man registrerer sig på www.atlasglobalmacro.ch,« udtaler Lars Tvede.

Den danske finansmand forventer, at hans hedgefond, Atlas Global Macro, går i luften i anden halvdel af februar 2021. Fonden er klar, men tilladelsen fra Luxembourg afventes stadig, forklarer han. Du kan læse mere om fonden her.

Læs også: Goldman Sachs advarer om risiko for bobler i disse 39 aktier

Se også: Aktieordbog: Det betyder investeringsbegreberne