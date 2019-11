'Lars Tvede om aktieoptur: Meget taler for et nyt jule-rally

Er det sandsynligt, at vi får et såkaldt santa-rally på aktiemarkederne frem mod 2020, ligesom vi oplevede det i december 2018?

- Ja, jeg tror, at sandsynligheden er ret høj. Vi er - med visse undtagelser - inde i den traditionelle bullmarket-periode fra sent efterår frem til maj, udtaler iværksætter og finansmanden Lars Tvede, som Euroinvestor fangede på telefon fra England.

Der har været nogle tekniske gennembrud i de amerikanske og schweiziske index, og de skaber formodentlig appetit på mere, så tendensen breder sig, påpeger han.

»Det har jo været et fremragende aktieår foreløbig, og aktierne har kravlet op ad en mur af bekymringer. Jeg tror først, at recessionen kommer om et par år, og de traditionelle indikatorer for en recession er ikke tilstede nu. Overordnet er der ikke grund til at slå alarm endnu,« forklarer han.

Tidligere på året mente flere, at vi var vidne til en indikator på en forestående recessioner. Den amerikanske centralbanks ledende rente gik nemlig fra at være lavere til at være højere end renten på den 10-årige statsobligation.

Men det var et falsk signal, vurderer Lars Tvede.

- Rentekurven inverterede, fordi de lange renter er faldet, fordi inflationsforventningerne er lave. Derfor ser jeg det ikke som et faresignal, siger han.

Dertil kommer, at der tidligere er gået ni til 23 måneder fra, at rentekurven er inverteret, til en recession er begyndt, forklarer han.

- Jeg tror, at de næste 12-18 måneder er et bullmarkedet, og derefter vil vi står med balladen, udtaler han.

Han peger desuden på, at det nationaløkonomiske billede understøtter en optur, ligesom der også er et value-argument for et opsving.

- Du får et usselt afkast på bankkonti og obligationer, så folk vil søge henimod afkast, og aktiemarkedet har et earnings yield på 5-6 procent, som også er pænt over inflationen. Så til trods for, at vi har det længste opsving siden 1854, så mener jeg stadig, at det har ben at gå på, udtaler Lars Tvede.

Betyder det, at opturen starter allerede op til jul?

- Ja, men der kommer psykologi og teknisk analyse til at betyde noget.

Lars Tvede fremhæver afklaringen på Brexit som et af de elementer, der kan bidrage positivt til stemningen på markedet.

- Jeg ved godt, at Brexit involverer problemer på kortsigtet, men jeg tror, at problemerne er indregnet i markedet, og kommer der en løsning, så vil Englang kunne komme videre og forhandle aftaler med USA, Canada og hele deres gamle Commonwealth-område.

Den 62-årige finansmand argumenterede i slutningen af august i Berlingske for, at opsvinget i verdensøkonomien kunne fortsætte ind i 2020. Det er uanset, om der kommer en aftale i mellem USA og Kina, der har ligget i et intenst handelsopgør.

Hvad er det, der gør, at vi kan få et såkaldt santa rally uden aftale i mellem Kina og USA?

- Det mest sandsynlige er, at handelskrisen ikke bliver værre, og spørgsmålet er så, om vi får nogle gode nyheder. Det er der meget, der taler for.

Hvordan ser det ud, hvis vi ser længere ind i 2020?

- Hvis senator Elizabeth Warren bliver Demokraternes præsidentkandidat mod Donald Trump, tror jeg, at Kina vil skynde sig at lave en aftale med Trump, for Warren bliver sværere at få en aftale med. Hun vil formodentlig lave en aftale på sociale og miljømæssige kriterier, som Kina nok ikke vil være med på. Mit gæt er, at vi nærmer os en god løsning, udtaler han.

Han fortæller, at han er fuldt investeret. Ikke kun i aktier, men så meget i aktier, som han generelt tillader sig selv.

Du kan høre mere, når Lars Tvede er med i Millionærklubben mandag morgen klokken 9.