Lars Tvede om covid-19-vaccine: Disse aktier vil vinde mest på det

En vaccine mod COVID-19 kan sende visse typer aktier i vejret.

Det påpeger den danske finansmand, entreprenør og investor, Lars Tvede i et interview med Euroinvestor.

»Sørg for at have en god balance mellem vækst- og værdiaktier,« lyder rådet fra Lars Tvede.

En valueaktie betegnes ofte som billig, fordi prisen for en aktie er lav i forhold til selskabets indtjening. Vækstaktier handler omvendt til en højere kurs, fordi selskabet er spået stor vækst i fremtiden (tænk Facebook og Amazon osv). Vækstaktierne er braget frem, og har efterladt de såkaldte value-aktier og med dem value-investorer i det, som nogle har beskrevet som en flere år lang ørkenvandring. Men der kan være en forandring på vej, mener Lars Tvede.

»De bedste kilder estimerer nu, at man sandsynligvis har en godkendt vaccine i USA og Europa i – eller tæt på - december i år. Derefter vil massevaccinering ske over de følgende to kvartaler, hvorefter COVID-krisen vil være slut. Med andre ord forudsiger ledende eksperter, at det i stigende grad er sandsynligt, at en vaccine vil være udviklet, godkendt, masseproduceret og sat i brug inden for de næste 6-9 måneder. Dette vil have væsentlige implikationer for den relative kursudvikling mellem de forskellige aktiesektorer,« forklarer Lars Tvede og tilføjer, at det er en holdning, som han deler sammen med blandt andet investeringsbanken Goldman Sachs.

Den danske rigmand er aktuel med en ny bog 'Bobler, bullshit og børsfest', hvor den succesfulde finansmand giver et indblik i de grundregler og pointer, som han mener, at enhver investor bør vide. Den letlæselige bog er fuld af anekdoter fra et langt investeringsliv, f.eks. om hvordan han kunne have sparet en formue på en investering i en gaming-aktie, hvis han ellers havde spurgt sin ene datter til råds om, hvorvidt spillet havde en chance mod konkurrenten 'World of Warcaft'. Læsere får også et indblik i, hvordan det i foråret lykkedes ham at sælge sine aktier, da aktiermarkederne toppede, hvordan han formåede at tjene penge, da aktierne faldt, og hvad der gjorde, at han kunne time aktiemarkedet, som han gjorde, da aktierne begyndte at stige igen.

Turistbranchen og flyselskaberne er blandt vinderne på aktiemarkedet, hvis eller når der kommer en vaccine. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Turistbranchen og flyselskaberne er blandt vinderne på aktiemarkedet, hvis eller når der kommer en vaccine. Foto: BENOIT TESSIER

Siden er der gået flere måneder, og Lars Tvede vurderer nu, at vi inden for kort tid - måske ganske få måneder eller år - vil se et skifte væk fra vækstaktierne over mod værdiaktierne. Det kunne ske, når der kommer en coronavaccine.

Hvilke sektorer vil blive påvirket af en coronavaccine?

»I den mest risikable ende af skalaen - men som samtidig er de sektorer med det formentlig højeste afkast-potentiale - ligger f.eks. hoteller, resorts, turisme, restauranter, transport, accomodation, krydstogtskibe og flyselskaber. Disse sektorer har den største (negative) korrelation til Covid-19 pandemien. Deres aktiekurser ligger i øjeblikket stærkt underdrejet, og de har dermed mest at vinde den dag, vi overvinder corona. De kan blive interessante, når den aktuelle, midlertidige svækkelse af markederne slutter,« forklarer Lars Tvede.

Over de næste 1-2 år regner jeg med at skifte noget af min investering over til nye markeder, Lars Tvede, finansmand

Han har tidligere argumenteret for, at han mener, at det giver mening at eksponere sig mod værdiaktier. Han henviser til, at set over de seneste 200 år, så har værdiaktierne i gennemsnit givet 3 pct. højere årligt afkast end vækstaktier.

»Andre sektorer som formentlig vil outperforme i kølvandet på stigende vaccine-optimisme er hele segmentet af værdiaktier bredt. Disse er kendetegnet ved at have ’kort varighed’ - eller sagt på en anden måde; deres indtjening ligger i den nærmeste fremtid og bliver ikke markant forøget om 5 eller 10 år. Disse står i kontrast til vækstaktier, hvor man forventer at indtjening meget langt fremme i tiden bliver væsentlig højere end i dag (f.eks. FAANG-aktierne). Når renten/tilbagediskonterings-faktoren på indtjeningen er meget lav, vil vækstaktier typisk outperforme værdiaktier, som vi har set det i ekstrem grad under coronakrisen. Konsekvensen af det her forløb er dog, at value-aktier i øjeblikket er meget billige relativt til vækstaktier – og til brede aktieindeks i øvrigt. Derfor finder jeg værdiaktier interessante. Jeg tror dog ikke, at kursstigingerne i vækstaktierne er slut endnu,« påpeger Lars Tvede.

Lars Tvede Lars Tvede har skrevet adskillige bøger om aktiemarkedet, økonomi og samfundet. Hans seneste bog hedder 'Bobler, Bullshit og Børsfest', der sammenfatter erfaringer og pointer som enhver investor ifølge ham bør vide. Inden da skrev han bogen 'Iværksætter', som er blevet til sammen med iværksætteren Mads Faurholt. Lars Tvede er også kendt for bøgerne 'Supertrends', 'Det Kreative Samfund', 'Kriser, Krak og Kaviar', 'Gåsen med de Gyldne Æg' samt 'Børshandlerens Psykologi'. Han er uddannet ingeniør og civiløkonom og har arbejdet som hedgefund-manager og fondsforvalter. Han bor til daglig i Schweiz med sin familie.

Hvad betyder det her for den måde, som alm. investorer har sammensat deres porteføljer på ift. at indeholde valueaktier?

»Jeg vil foreslå private investorer at sammensætte porteføljen som et kompromis imellem vækstaktier og værdiaktier. Jeg vil også foreslå, at man gradvist trimmer vækst-delen, hvis den igen overperformer meget,« udtaler Lars Tvede med henvisning til tilgangen, hvor du nu og da rebalancerer porteføljen.

»For på den måde sørger du helt automatisk for at tynde ud i aktiebeholdningen, når aktierne er steget meget, og at du tanker op med aktier, når de er blevet billigere,« forklarer han og tilføjer:

»Hvis en akties værdisætning skal give mening, skal man realistisk kunne forestille sig, at virksomheden i løbet af en overskuelig årrække på eksempelvis 10-30 år sammenlagt kan indtjene det, der svarer til dens nuværende børsværdi,«

Her ses den danske finansmand, investor og forfatter Lars Tvede. Han har skrevet en lang række bøger, blandt andre 'Supertrends', 'Kriser, Krak og Kaviar' samt 'Børshandlens Psykologi' Foto: Lars Tvede Vis mere Her ses den danske finansmand, investor og forfatter Lars Tvede. Han har skrevet en lang række bøger, blandt andre 'Supertrends', 'Kriser, Krak og Kaviar' samt 'Børshandlens Psykologi' Foto: Lars Tvede

»Kombinationen af udsigterne til en bedring af Covid-19 pandemien, højere økonomiske vækst-rater og Federal Reserves seneste regimeskifte vil formentlig presse både inflation og tildels lange renter noget i vejret. Det vil generelt gavne værdiaktier på bekostning af vækstaktier og mere specifikt betyde outperformance inden for sektorer såsom: Fødevarer og tobak, materialer, maskinproduktion , forsikring, sundhedsaktier, energi og i særdeleshed banker, som har en ekstremt høj sensitivitet til stigende renter,« udtaler Lars Tvede.

Han har tidligere påpeget, at et hovedtema er, at han forventer, at dollaren påbegynder et langsigtet fald imod andre hovedvalutaer.

»Derfor kan jeg lide handler, hvor man er short dollars imod ædelmetaller og visse andre valutaer såsom svenske og norske kroner. Samtidig vil dollarfald trække valutaer i nye markeder med sig ned, og det vil gøre disses virksomheder attraktive. På et tidspunkt « udtaler Lars Tvede.

Han har tidligere forklaret, hvorfor det giver enormt god mening at investere en del af sine penge. Det kan du læse om her. Lars Tvede har også forklaret, hvorfor han mener, at der kommer et stort investeringsskifte. Det kan du læse mere om her. Han har også forklaret, hvorfor det generelt er en god idé at være investeret. Det kan du læse om i 'Lars Tvede: Derfor bør du være investeret.'

