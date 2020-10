Lars Tvede starter nyt projekt - nu kan alle få en bid af kagen

Forretningsmand, bestseller forfatter, venturekapitalist, investor og nu også stifter af en hedgefond. Efter 30 års spekulation med investeringer på snart sagt alle dele af de globale finansielle markeder tager Lars Tvede skridtet fuldt ud. Han åbner en fond, hvor velhavere kan få andel i hans aktivitet på markederne. Fonden er i princippet åben for alle - med det lille aber dabei, at minimumsindskudet er 100.000 euro.

»Jeg har i lange perioder igennem de sidste 30 år lavet hedge-fund-agtige investeringer for mig selv. I år 2000 til 2006 lavede jeg stort set ikke andet. Det har givet virkelig høje afkast. Ret ofte gennem årene har folk derfor spurgt mig, hvorfor jeg ikke lægger disse investeringer i en fond, hvor andre kan deltage. Det gør jeg så nu, hvor jeg har fået afsluttet en række projekter og har tid til det,« fortæller Lars Tvede til Euroinvestor.

I starten af oktober blev den bitre strid mellem de to tidligere kompagnoner og venner, Lars Tvede og Peter Warnøe, i venturekapitalfonden Nordic Eye bilagt. I den forbindelse cuttede Lars Tvede alle bånd til management-selskab og har nu helt frie hænder til at kaste sig over nye eventyr. Og det er eventyr bliver altså en hedgefond, der er åben for eksterne investorer.

»Strategien bliver den samme, som jeg personligt har kørt med de sidste 30 år. Dvs. en global og fleksibel strategi uden geografiske restriktioner, og som samtidig inddrager kontrolleret gearing. Dette øger selvsagt kompleksiteten af fonden, hvilket igen sætter nogle juridiske grænser for hvem der kan investere,« oplyser Lars Tvede.

Alt i spil

Hvis man skulle deducere Lars Tvedes personlige handelsmønstre ud fra hans bøger, og de mange updates, han laver på sociale medier, til en egentlig investeringsstrategi, ligner den kommende fond det som i hedgefondindustrien betegnes en multi strategy long-short fund. Med andre ord kan investorerne forvente spekulation i alt fra aktieindeks, råvarer og valuta. Alt er i spil, hvis Tvede øjner sit snit til at gøre en god handel.

Det gjorde han efter eget udsagn med stor succes med store shortpositioner (spekulation i kursfald) under lockdown i foråret. Og herefter long-positioner, da markedet vendte og satte kursen mod nord. Det kan du læse mere om her. Senere på året var Tvede aktiv med spekulation i sølvprisen, der steg voldsomt i kølvandet på den ekstremt ekspansive pengepolitik fra især den amerikanske centralbank.

»Fondens formål er at skabe et afkast, der er større end hvis man blot lå passivt i aktier, og som også er delvist uafhængigt af fluktuationerne i aktiemarkederne. Det er i hvert fald, hvad jeg har formået med mine egne penge gennem årene. Derudover har jeg og mine partnere en separat målsætning om at give vores kunder adgang til finansiel og økonomisk indsigt, som stort set ingen har i dag. Dette bl.a. i synergi med noget, vi har udviklet i vores firma Supertrends, som bruger crowdsourcing og kunstig intelligens til at se ind i fremtiden,« lyder det fra Lars Tvede.

