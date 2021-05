Lars Tvede vil investere 200 mio. – på vej i luften med ny fond

Den danske finansmand Lars Tvede er på vej i luften med sin nye hedgefond, Atlas Global Macro.

Det fortæller han i et interview med Euroinvestor.

»Vi har fået tilladelsen fra Luxembourg, og de første investeringer sker i denne uge,« udtaler Lars Tvede.

Fonden skulle have været i luften tidligere på året, men et nyt EU-krav vedrørende grønne investeringer skabte flaskehals for godkendelse af nye fonde, hvilket Atlas Global Macro blev ramt af.

»Kravet betød, at alle godkendte, eksisterende fonde skulle lave ændringer i, og genindsende, deres udbudsdokumenter (såkaldte prospekter). Det gav finanstilsynene i de enkelte lande en meget stor arbejdspukkel, der skulle behandles, inden de tog fat på godkendelse af nye fonde,« fortæller Lars Tvede.

Omkring 1100 investorer er med fra begyndelsen, mens fonden starter ud med at forvalte omkring 1,5 mia. kr., vurderer Lars Tvede nu. Tidligere have han ellers indikeret, at han troede på »mellem en halv og en hel milliard«. Investorerne kommer til at nyde godt af den danske finansmands mere end 30 års erfaring på de finansielle markeder. Lars Tvede kommer samtidig selv til at have hånden på kogepladen, da han planlægger at investere et trecifret millionbeløb i fonden.

Læs også: Lars Tvede: Kæmpe opbrud på vej i vækstaktierne

»Der kommer tilsagn ind hele tiden, og man kan sagtens komme ind senere. Jeg regner selv med at investere omkring 200 mio. kr. over de næste tre år. Jeg investerer dem efterhånden, som jeg får det frigjort fra mine illikvide investeringer,« fortæller han.

Strategien bliver den samme, som den danske finansmand personligt har bedrevet de sidste 30 år. Der er med andre ord tale om en global og fleksibel strategi uden geografiske restriktioner, og som samtidig inddrager kontrolleret gearing, har han tidligere forklaret. Blandt de professionelle vil man betegne hans fond som såkaldt en multi strategy long-short fund. Det betyder lidt forenklet, at investorer kan forvente investeringer i - og imod - alt lige fra aktieindeks, til obligationer, råvarer og valuta.

Se også: Aktieordbog

Lars Tvede har tidligere haft stor succes på de finansielle markeder, for eksempel under de voldsomme markedsbevægelser i foråret 2020. Den danske finansmand formåede at sælge sine aktier, da aktiemarkederne toppede, han formåede samtidig at tjene penge, da aktierne faldt. Du kan også læse, hvad der gjorde, at Lars Tvede kunne time aktiemarkedet, som han gjorde, da aktierne begyndte at stige igen i foråret 2020 her.

Den danske finansmand har tidligere forklaret hedgefondens tilblivelse således:

Foto: Lars Tvede Vis mere Foto: Lars Tvede

Lars Tvede Lars Tvede har skrevet adskillige bøger om aktiemarkedet, økonomi og samfundet. Hans seneste bog hedder 'Bobler, Bullshit og Børsfest', der sammenfatter erfaringer og pointer som enhver investor ifølge ham bør vide. Inden da skrev han bogen 'Iværksætter', som er blevet til sammen med iværksætteren Mads Faurholt. Lars Tvede er også kendt for bøgerne 'Supertrends', 'Det Kreative Samfund', 'Kriser, Krak og Kaviar', 'Gåsen med de Gyldne Æg' samt 'Børshandlens Psykologi'. Han er uddannet ingeniør og civiløkonom og har arbejdet som hedgefund-manager og fondsforvalter. Han bor til daglig i Schweiz med sin familie.

»Jeg har i lange perioder igennem de sidste 30 år lavet hedge-fund-agtige investeringer for mig selv. I år 2000 til 2006 lavede jeg stort set ikke andet. Det har givet virkelig høje afkast. Ret ofte gennem årene har folk derfor spurgt mig, hvorfor jeg ikke lægger disse investeringer i en fond, hvor andre kan deltage. Det gør jeg så nu, hvor jeg har fået afsluttet en række projekter og har tid til det,« fortalte Lars Tvede.

Læs også: Dansk hedgefond tror på stigende inflation: Her har de købt op

Hvor mange ender I med at være i fonden?

»Så få som muligt. Jeg vil hellere have et kompakt team, der er virkelig dygtige, for noget af det, der trækker performance ned på fonde er efter min mening, dels personalefnidder, og dels det, at dem, der skal administrere penge, skal rejse rundt og tiltrække nye investorer « fortæller han.

Der er indtil videre ansat fem i fonden, fortæller Lars Tvede, men derudover er der et dedikeret support team i dens hovedbank. Fonden er i princippet åben for alle, men reglerne kræver, at minimumsindskuddet er 100.000 euro, samt at investorerne erklærer sig indforståede med risikoen ved investeringen.

Lars Tvede har netop givet sit bud på udviklingen blandt de populære vækstaktier, hvor han forudser et stort opbrud. Det kan du læse mere her. Du kan læse mere om hedgefonden her.

Læs også: Dansk value-investor har spottet 2 mulige aktieguldfugle

Læs også: Pensionskæmpe: Fire ting er vendt for sønderbombede aktier