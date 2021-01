Legende: Det er en fuldt ud episk boble – der spekuleres hysterisk

Værdiansættelser er ekstremt overvurderede, kursstigningerne er eksplosive, udstedelserne er vanvittige og investorer udviser hysterisk spekulativ adfærd.

Sådan indleder den 82-årige investorlegende Jeremy Grantham en kommentar til sine kunder i det investeringsfirma, GMO, han selv stiftede for mere end 40 år siden. I dag har kapitalforvalteren omkring 400 mia. kr. under forvaltning.

Jeremy Grantham har slået sit navn fast som en af de mest betydningsfulde langsigtede investorer, da han i sin karriere både advarede om en boble i japanske aktier i slutningen af 1980erne, om for høj prissætning i slutningen af 1990erne – et par år før it-boblen bristede – og senest var han kritisk over for det amerikanske boligmarked i årene op til finanskrisen i 2007.

Og den her gang er den helt gal, mener Jeremy Grantham.

Han har siden - i hvert fald sommeren 2020 - advaret om, at markedet er stukket af i en grad, hvor almindelig sund fornuft ikke kan følge med. Og mens mange iagttagere gennem tiden har været forundret under den lange optur siden 2009, er der ifølge Jeremy Grantham nogle helt særlige forhold, der gør, at han ikke længere er i tvivl om, at vi lige nu er inde i en episk historisk boble. En boble, der vil skrive sig ind på listen over historiske bobler som South Sea Company, krakket i 1929 og it-boblen i 2000. Det handler i høj grad om folks adfærd.

»Det mest pålidelige karaktertræk ved de sene stadier af historiens store bobler, har været virkelig skør investoradfærd, især hos enkeltpersoner. I de første 10 år af denne optur (siden finanskrisen), som er den længste optur i historien, manglede vi denne vilde spekulation. Men nu har vi det. Og vi har det i et rekordstort omfang,« skriver Jeremy Grantham.

Han understreger, at det er umuligt at sige noget præcist om, hvornår boblen vil briste. Men det ender galt. Helt, helt galt. Han minder om, hvor smertefuldt nedturen for de mange teknologiselskaber var i årene, efter Nasdaq nåede sit højdepunkt i foråret 2000. Indekset faldt efterfølgende uafbrudt i lang tid og endte med et samlet tab på 82 pct.

»Boblen kan briste når som helst i det her stadie, men den kan også brøle videre i et par måneder endnu. Mit bedste gæt i forhold til, hvor længe boblen maksimalt kan overleve, er det sene forår eller tidlig sommeren og hænger sammen med den brede udrulning af covid-vacciner,« lyder det.

Og hvad kan man så gøre ved det? Ifølge Jeremy Grantham er der i denne nuværende boble, som i tidligere bobler, ekstremt forskelle i værdiansættelser på tværs af aktivklasser, sektorer og i de enkleste selskaber.

»I den billige ende finder vi traditionelle valueaktier fra hele verden, relativt til vækstaktier. Valueaktier har oplevet deres værste årti i forhold til vækstaktier i årtiet, der sluttede i udgangen af 2019, og det blev efterfulgt af den værste relative performance i 2020,« skriver Jeremy Grantham, der også nævner emerging markets-aktier som billige i forhold til amerikanske aktier generelt.«

»Held og lykke!« afslutter han.

