Mads Christiansen: Aktien står godt til at blive en langsigtet vinder

En amerikansk gaming-aktie har fanget Mads Christiansens interesse.

Det fortæller privatinvestor Mads Christiansen i torsdagens udgave af Millionærklubben. Han har en portefølje i Millionærklubben, hvor han fokuserer på aktier inden for gaming, ehandel og tech-selskaber.

Der er tale om Zynga, en ældre amerikansk mobilspilsvirksomhed, som tidligere har været i problemer. Det lader dog til, at selskabet har nået et vendepunkt, vurderer Mads Christiansen. Han har selv købt Zynga til sin private portefølje efter selskabets seneste regnskab.

»Selskabet har opkøbt Gram Games i maj 2018, og Small Giant Games, og fået bredt deres forretning ud til hele verden. Nu er selskabet ikke længere primært fokuseret på spil til Apple-telefoner og USA. Via opkøbene har selskabet fået adgang til Asien,« vurderer Mads Christiansen.

De er en af de store mobilspilvirksomheder, som virkelig drager nytte af kunstig intelligens og machine learning. F.eks. ved at se hvordan en lille ændring i et spil i Indonesien påvirker indtjeningen og brugeradfærden. Den erfaringer kan de bruge på andre spil, forklarer Mads Christiansen.

»Det er en fed mulighed at have data fra hele verden, så man ved, at en særlig opdatering skal markedsføres i Indien, mens brugerne er rigtig glade for en anden opdatering i Italien. Det giver mulighed for at få mest muligt ud af det, man laver,« udtaler han.

Zynga er en stor spiller, som har hele verden at spille på, og som har en diversificeret spilportefølje, lyder det fra gamingeksperten.

»Aktien står et rigtig godt sted til at blive en langsigtet vinder,« udtaler Mads Christiansen.

Hans tese er, at et tilfældigt mobilspil fra Zynga vil klare sig bedre end et spil fra en lille spilvirksomhed, fordi Zynga kan overføre dets erfaringer til de øvrige spil i selskabets portefølje.

I kølvandet på de seneste regnskaber fra spilfirmaerne, betegner Mads Christiansen imidlertid disse måneder som stille. Der kommer nemlig nye spilkonsoller i slutningen af året.

Så selv om nogle spilfirmaer har skuffet og andre har overrasket med deres regnskabet, så gælder det om at se fremad.

»Det der kommer til at betyde noget for virksomhedernes indtjening de næste par år er, hvor godt deres spil klarer sig på de nye konsoller,« forklarer Mads Christiansen.

Her ses et af de mange spil fra spilproducenten Zynga. Vis mere Her ses et af de mange spil fra spilproducenten Zynga.

Han forventer, at der vil ske mere i sektoren, når man kan se de nye konsolspil og se, hvordan brugerne tager imod dem

»Det er ikke til at vide, hvilke computerspil, der bliver en succes, og hvilke der ikke gør,« udtaler han.

Han har derfor valgt at ligge med mindre positioner i de gaming-aktier, som han tror på, end tidligere.

