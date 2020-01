Matas-aktie brager op

Matas-aktien brager i vejret onsdag.

Det sker, efter butikskæden har fremlagt en række opløftende tal efter julekvartalet.

Matas-aktien steg mere end 9 procent onsdag formiddag.

- Der har været flere kunder gennem kasseapparaterne og på nettet, og de har også brugt flere penge i gennemsnit, siger Gregers Wedell-Wedellsborg efter handelsopdateringen fra selskabet til Ritzau Finans.

Matas sælger samlet set mere, fordi man sælger mere på nettet og i butikkerne, fortæller Matas-topchefen.

Fremadrettet handler det for selskabet om at forsætte sin strategi om at forny Matas.

Det seneste år har selskabets som led i den strategi haft travlt med at modernisere butikker.

Det fortsætter ligesom der investeres yderligere i nethandel.

Matas er landsdækkende med 277 butikker fordelt over hele Danmark.

