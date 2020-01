McDonald's og Disney lukker ned på grund af corona-virus

Fastfoodgiganten McDonald's har lukket restauranter i fem kinesiske byer.

Burgergiganten har samtidig indført ny sundhedsproducere i takt med, at den dødelige coronavirus spreder sig. Alt sammen i tråd med, at kinesiske myndigheder forsøger at inddæmme coronavirussen, ifølge CNN.

Mandag morgen var dødstallet oppe på 80 personer. Tallet er steget, fordi virussen når at smitte, inden symptomer opstår, oplyser sundhedsminister Ma Xiaowei.

Underholdningsgiganten Disney har også valgt at lukke sin forlystelsespark i Kina på grund af frygten for corona-virussen.

Gæster vil få refunderet adgangsbilletter, hotelbookinger, og lignende billetter til parken, der blev åbnet i 2016, oplyser Shanghai Disney Resort, ifølge CNN. Det er uvist, hvornår parken åbner igen.

Flere luksusaktier - heriblandt LVMH og Kering - er også påvirket af den SARS-lignende virus.

Forventningen har været, at købelystne kinesere ville øge salget henover det kinesiske nytår, men coronavirussen forventes at lægge en dæmper på salget. Det kinesiske nytår strækker sig fra 25. januar og frem til 8. februar