Nordnet: Nervøse markeder kan vare ved i uger

Aktiemarkederne er i løbet af de seneste uger blevet kastet ud i stormvejr – og uvejret kan meget vel vare ved.

Sådan lyder vurderingen fra Per Hansen, der er investeringsøkonom hos den store handelsplatform Nordnet.

»Den nuværende nervøsitet kan meget vel vare ved i nogle uger. Først bliver investorerne nervøse. Så køber de på tilbagefaldet, men i det øjeblik hvor det viser sig, at der ikke kommer et hurtigt rebound, vil nervøsiteten bide sig mere fast og usikkerheden være mere end blot noget som varer en tilfældig mandag eller torsdag,« skriver han i en kommentar torsdag morgen.

Evergrande, den kinesiske ejendomsgigant, der var tæt på at kollapse, fik for alvor bølgeskvulp til at opstå på markedet og så sent som i denne uge, har en lang række af de danske aktier været på en kedelig nedtur.

På få dage er aktien i medicoselskabet Ambu faldet med 10 pct., men også cementgiganten FLSmidth, forsikringsselskabet Tryg, rengøringskoncernen ISS samt it-selskaberne Netcompany og Simcorp har været under pres.

»Ånden kan være sluppet ud af risikoflasken og det kan betyde en vis periode i den økonomiske aktietrædemølle,« skriver Per Hansen og fortsætter:

»Evergrande havde ikke og har ikke isoleret potentialet og kraften til at blive et nyt »Lehman Brothers moment«, men tirsdag kom der så en risikopåmindelse: En »du skal ikke være sikker på at risikoen er væk« meddelelse.«

