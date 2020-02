Novo-ikon: Lønforargelse skyldes misundelse

Lars Rebien Sørensen, der i mange år var topchef i Novo Nordisk, og som af magasinet Forbes blev udråbt til verdens bedste topchef, mener, at forargelsen over topchefernes lønniveauer i de store danske virksomhedher er urimelig. Det skriver Finans.

- Når alt kommer til alt, er forargelsen over direktørlønninger i Danmark begrundet i misundelse, siger Lars Rebien Sørensen til Finans.

Han peger på, at virksomhederne skal kunne rekruttere dygtige ledere, men at aflønningen dog også skal være rimelig til de ledere, som allerede er i virksomhederne, og sammenlignet med andre tilsvarende stillinger.

Her ses Lars Rebien Sørensen, der er Novo Nordisk Fondens bestyrelsesformand. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Her ses Lars Rebien Sørensen, der er Novo Nordisk Fondens bestyrelsesformand. Foto: Thomas Lekfeldt

Den tidligere topchef for Novo Nordisk sidder i dag for bordenden i Danmarks største pengetank, Novo Nordisk Fonden.

Herfra opfordrer direktøren imidlertid også til åbenhed om direktørlønningerne.

Novo Nordisk Fonden har med egne ord to formål; at udgøre et 'stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen (Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S), og at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.'

/ritzau/FINANS