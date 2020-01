Novozymes: Afgående topchef og ledelse får massiv lønnedgang

Topchefen for Novozymes, Peder Holk Nielsen, der torsdag aflagde sit sidste regnskab i spidsen for selskabet, får reduceret sin samlede lønpakke i 2019 med knap 44 pct. svarende til 11,4 mio. kr. Det fremgår af regnskabet for 2019.

Den samlede lønpakke for Peder Holk Nielsen, der stopper i selskabet 1. februar, var i 2019 på 14,7 mio. kr., mens den året før ifølge regnskabet er opgjort til 26,1 mio. kr.

Størstedelen af nedgangen kan forklares ved hans langsigtede bonusprogram (expensed incentive program), der for 2019 reduceres til 2,8 mio. kr. mod 12,5 mio. kr. året før.

- Vores resultater for 2019 var skuffende, og det er afspejlet i aflønningen af ledelsen, skriver Novozymes i regnskabet.

Den "rene løn" er opgjort til 8,8 mio. kr. mod 8,5 mio. kr. året før.

Den samlede lønpakke til den syv mands topledelse var i 2019 56,3 mio. kr. mod 94,4 mio. kr. i 2018. Deres samlede langsigtede bonusprogram tegner sig også for størstedelen af faldet. Det falder samlet til 11 mio. kr. fra 43 mio. kr. i 2018.

Også det samlede bestyrelseshonorar sættes ned til knap 7 mio. kr. i 2019 fra knap 7,7 mio. kr. i 2018.

/ritzau/FINANS